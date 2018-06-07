Мужчина получил тяжелые травмы после падения на рельсы в метро

На станции столичного метро мужчина упал на рельсы метро незадолго до прибытия поезда. Машинист предпринял попытку экстренного торможения, но столкновения избежать не удалось. В результате пострадавший получил множественные переломы тела и черепно-мозговую травму.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в метрополитене, инцидент произошел на станции "Рязанский проспект". О пострадавшем известно, что это 28-летний житель Москвы. Он госпитализирован прибывшими по вызову медиками.

Движение на станции восстановлено. Поезда ходят по графику.