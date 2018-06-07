В мосгорсуде началось оглашение приговора по громкому делу о нападении на сотрудников Росгвардии и убийстве одного из них.

Жесткое нападение и убийство сотрудника произошло вечером 29 декабря 2016 года в поселке Рогово Новой Москвы. Предшествовала ему банальная кража спиртного из магазина. Как установило следствие, вечером 29 декабря местные жители - братья Артем и Денис Бойко вынесли бутылку водки, текилы и детского безалкогольного шампанского из поселкового магазина, оттолкнув продавца и охранника.

Пока Бойко держал сержанта Росгвардии на линии огня, Сазонов выстрелил ему в грудь из пистолета

На место происшествия по сигналу тревоги выехал экипаж вневедомственной охраны - двое сотрудников Росгвардии. Получив ориентировки, они в течение часа нашли братьев Бойко в строительной бытовке на территории пожарного депо. В вагончике братья распивали украденное спиртное вместе с Евгением Сазоновым, Юрием Власовым и Максимом Поповым. Правоохранители представились и потребовали у мужчин предъявить документы. Как установило следствие, выйдя на улицу, братья Бойко, Сазонов и Власов, "решили применить насилие к сотрудникам, забрать переданные паспорта и завладеть их табельным оружием". При этом Евгений Сазонов неожиданно набросился на сержанта Росгвардии Виктора Глебова и крикнул Денису Бойко, чтобы тот ему помог.

Избивая сержанта, они повалили его на землю. После чего Сазонов выхватил у него из рук пистолет Макарова и вместе с Денисом Бойко они сорвали бронежилет. Пока Бойко держал сержанта на линии огня, Сазонов выстрелил ему в грудь из пистолета. Выбежавший из бытовки Попов еще несколько раз ударил смертельно раненого росгвардейца, который от полученного сквозного огнестрельного ранения скончался на месте. Одновременно с этим Юрий Власов и Артем Бойко повалили и избили второго сотрудника - прапорщика. Бойко забрал у него ПМ, а Власов сорвал пистолет-пулемет "Кедр". Спустя несколько часов всех нападавших задержали силами СОБРа и ОМОНа.