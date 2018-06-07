Немецкие режиссеры провели в Воронеже референдум

Новости

Средняя цена бензина в России выросла до 43,43 рубля за литр 22:31
Трамп и Ким Чен Ын могут подписать соглашение об окончании Корейской войны 22:19
Вышел новый сериал для поклонников "Бегущего по лезвию" - Future Sex 22:07
Генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге прекратило работу 22:05
В России выдано первое разрешение на строительство "Северного потока-2" 21:27
США направили помощь Гватемале после извержения вулкана 21:25
"Газпром" обжаловал в швейцарском суде арест имущества 21:20
Страны НАТО увеличат оборонный бюджет на 3,8 процента 21:13
Камбербэтч объявил о желании попробовать себя в качестве режиссера 20:55
Во французских школах запретят мобильные телефоны 20:25
В Минфине предложили способ сдержать цены на бензин 20:24
Проект фильма Ноя Хоули про Доктора Дума завис 20:08
Трамп заявил, что подготовка к его встрече с Ким Чен Ыном завершена 19:52
В Новосибирске в ДТП со "скорой" пострадал человек 19:50
Сергей Шнуров высказался насчет истинной причины своего развода 19:30
ФИФА объявила о дополнительной квоте билетов на ЧМ-2018 19:24
В Южной Корее мужчина пытался протаранить ворота посольства США 19:15
Умер последний актер-карлик из "Волшебника страны Оз" 19:15
Danone проиграл Россельхознадзору в суде 19:08
Вышел трейлер фильма про темнокожего Человека-паука и Женщину-паука 19:02
Исполнительницу "Лабутенов" "Ленинграда" пригласили на работу в цирк 18:45
Трое "косметологов" в Москве покалечили 19 пациенток 18:41
Обратившейся к Путину ивановской семье снизили ипотечную ставку 18:25
В Голландии откажутся от продажи сигарет из-за низкого спроса 18:23
В топ-100 рейтинга Forbes вошли четыре российские компании 18:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Картой "Мир" можно будет оплатить проезд по гибкому тарифу и реализовать льготы
Картой "Мир" можно будет оплатить проезд по гибкому тарифу и реализовать льготы
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
07.06.2018 21:32
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Немецкие режиссеры провели в Воронеже референдум

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Посмотреть правде в глаза заставил воронежцев нашумевший проект "100% Город", где сто простых жителей ответили на острые вопросы о своих взглядах, страхах и надеждах. Документальное шоу, которое уже приняло у себя около 30 мегаполисов мира, поставили в России впервые - по заказу Платоновского фестиваля.
Фото: Андрей Парфенов / РГ Фото: Андрей Парфенов / РГ
Фото: Андрей Парфенов / РГ

Режиссеры из известной театральной компании Rimini Protokoll за полгода создали статистически точную модель Воронежа: каждый участник представлял один процент населения. Первой, кого привлекли к работе, стала социолог из ВГУ Елена Литинская. Она помогла задать категории для поиска, ведь нужно было набрать горожан разных возрастов, национальностей и профессий, отличных по достатку и социальному статусу. Да так, чтобы каждый пятый был из Северного района, каждый второй - приезжий…

Фото: ГМИИ имени А. Пушкина
Воронежцы увидят "кубических" строителей Фернана Леже

- Принято считать, что Воронеж - город студентов. Но их здесь всего 12,5 процента, зато треть жителей - пенсионеры. Половина работающих получает меньше средней зарплаты по городу (29 тысяч рублей), но не осознает свою малообеспеченность и не пытается ее преодолеть, - рассказала Елена.

Она привела в проект своего маленького сына, тот - девушку, которая ему нравится. Так и искали людей - по цепочке, пользуясь статистическими данными. "Редких видами" воронежцев оказались мужчина-вдовец из центра и мужчина 65-69 лет из Отрожки.

Каждый типичный житель оказался по-своему удивительным. "Я прабабушка, по специальности программист. Родилась с пороком сердца, представляю клуб любителей бега"; "Я пенсионер, 35 лет гоняю на мотоцикле"; "Я училась строить самолеты, а ликвидирую аварии на канализации" - представлялись герои. Все они захватили на сцену "талисманы" - любимые или привычные вещи. Кто кепку, кто дневник, кто велосипед или пельменницу.

Актерствовать им не требовалось. Основная часть шоу состояла в голосовании: группируясь на сцене или поднимая руки, участники наглядно показывали расстановку сил. Сколько в Воронеже мужчин и женщин, работающих и иждивенцев, счастливых и не очень, кто готов убить человека за кого-то из родных, кто поддерживает смертную казнь…

Фото: Андрей Парфенов
Платоновский фестиваль открыли сто обычных человек

Выяснилось, что большинство бывало за границей, половина легко представляет себя на месте мэра, что верят в Бога многие, а места для молитвы посещает едва ли десятая их часть. Почти все - за всенародные выборы мэра (в Воронеже градоначальника с недавних пор избирает местная дума), и каждый второй легко представит себя на его месте. Четыре процента воронежцев когда-либо брало взятки. Когда на сцене выключили свет и провели тайное голосование, эта доля выросла вдвое.

Одни зрители норовили поучаствовать в опросе и горячо аплодировали смелым признаниям - например, о зависимостях или пребывании в тюрьме. Иные скептически цыкали. Впрочем, судя по признаниям героев шоу, их самих кое-что друг в друге раздражало. Тем не менее, "Катюшу" и "Взвейтесь, кострами…" в Воронеже поют стройным хором, вопрос "Согласны ли вы с тем, что все люди братья?" встречают бурей одобрения и не склонны видеть врагов ни в США, ни в Китае, ни в Северной Корее.

- Участники проекта предварительно давали интервью режиссерам и волонтерам, оттуда были взяты вопросы для голосования. Во время репетиций мы их обсуждали, много дискутировали, - пояснила режиссер спектакля Хельгард Хауг. - Нас очень внимательно слушали - в отличие от Австралии, где все просто болтали друг с другом! Цензуры "сверху" не было. Но сами герои попросили исключить вопросы, которые считали некорректными или неприемлемыми для вашей культуры.

В основном такие пожелания исходили от пожилых людей. В результате в спектакле нет, например, неприличных жестов, не затронуты определенные аспекты отношения к президенту. Не вошло в итоговый вариант и голосование по вопросу "Сделаете ли вы аборт, если узнаете, что у ребенка синдром Дауна?". Хотя, по словам одной из героинь, 80 процентов ответило "да", и над этим стоило бы поразмыслить.

Фото: Дирекция Платоновского фестиваля
В Воронеже выступят звезды мировой оперы и "Кронос-квартет"

- В каждой стране есть табуированные темы. Но нас удивило, например, что воронежские участники протестовали против разговора о сексуальности. Как нам позже объяснили, это потому, что "в СССР секса не было", - улыбнулся режиссер Штефан Кэги. - Знаете, когда три года назад мы захотели поставить "100% Город" в России, нас все уверяли, что в стране с такой демократией ничего не выйдет. А ведь получилось!

Театральной в привычном для Воронежа смысле постановку не назвать. Это скорее социальный проект, который помог зрителям по-новому взглянуть на земляков, задуматься о том, что их разделяет и объединяет. Посочувствовать не придуманным персонажам, а реальным людям, с их противоречиями и причудами. "Это игра, которую мы привозим в город, а потом он сам в нее играет", - заметил Кэги.

Прямая речь

Александр Масленников, проектировщик:

- В спектакле меня в какой-то момент отправили сидеть в глубину сцены и отстранили от голосования по остальным вопросам. Потому что я признался, что не хожу на выборы. И тут мне не понравилось, что они все решают без меня! И в 52 года я стал политически активен, можно сказать за это спасибо Платоновскому фестивалю.

Ольга Рудева, краевед:

- Я живу в центре - поток народа большой, порой от этого устаешь и уже не всматриваешься в людей. Три репетиции в проекте "100% Воронеж", где участники коротко рассказывали о своих судьбах, меня поменяли. Появилось внимание к людям! Я стала заглядывать в лица прохожих по пути на остановку. За каждым - целая история…

Главное сегодня

Путин пообещал повысить доходы пенсионеров
Страховка по вкладам может быть увеличена до 10 млн рублей
Путин: Наши военные будут в Сирии, пока это выгодно России
Глава ФИФА: Россия на 100 процентов готова к проведению ЧМ-2018
ЦБ назвал образ жизни молодежи угрозой для пенсионной системы