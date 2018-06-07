Немецкие режиссеры провели в Воронеже референдум

Посмотреть правде в глаза заставил воронежцев нашумевший проект "100% Город", где сто простых жителей ответили на острые вопросы о своих взглядах, страхах и надеждах. Документальное шоу, которое уже приняло у себя около 30 мегаполисов мира, поставили в России впервые - по заказу Платоновского фестиваля.

Режиссеры из известной театральной компании Rimini Protokoll за полгода создали статистически точную модель Воронежа: каждый участник представлял один процент населения. Первой, кого привлекли к работе, стала социолог из ВГУ Елена Литинская. Она помогла задать категории для поиска, ведь нужно было набрать горожан разных возрастов, национальностей и профессий, отличных по достатку и социальному статусу. Да так, чтобы каждый пятый был из Северного района, каждый второй - приезжий…

- Принято считать, что Воронеж - город студентов. Но их здесь всего 12,5 процента, зато треть жителей - пенсионеры. Половина работающих получает меньше средней зарплаты по городу (29 тысяч рублей), но не осознает свою малообеспеченность и не пытается ее преодолеть, - рассказала Елена.

Она привела в проект своего маленького сына, тот - девушку, которая ему нравится. Так и искали людей - по цепочке, пользуясь статистическими данными. "Редких видами" воронежцев оказались мужчина-вдовец из центра и мужчина 65-69 лет из Отрожки.

Каждый типичный житель оказался по-своему удивительным. "Я прабабушка, по специальности программист. Родилась с пороком сердца, представляю клуб любителей бега"; "Я пенсионер, 35 лет гоняю на мотоцикле"; "Я училась строить самолеты, а ликвидирую аварии на канализации" - представлялись герои. Все они захватили на сцену "талисманы" - любимые или привычные вещи. Кто кепку, кто дневник, кто велосипед или пельменницу.

Актерствовать им не требовалось. Основная часть шоу состояла в голосовании: группируясь на сцене или поднимая руки, участники наглядно показывали расстановку сил. Сколько в Воронеже мужчин и женщин, работающих и иждивенцев, счастливых и не очень, кто готов убить человека за кого-то из родных, кто поддерживает смертную казнь…

Выяснилось, что большинство бывало за границей, половина легко представляет себя на месте мэра, что верят в Бога многие, а места для молитвы посещает едва ли десятая их часть. Почти все - за всенародные выборы мэра (в Воронеже градоначальника с недавних пор избирает местная дума), и каждый второй легко представит себя на его месте. Четыре процента воронежцев когда-либо брало взятки. Когда на сцене выключили свет и провели тайное голосование, эта доля выросла вдвое.

Одни зрители норовили поучаствовать в опросе и горячо аплодировали смелым признаниям - например, о зависимостях или пребывании в тюрьме. Иные скептически цыкали. Впрочем, судя по признаниям героев шоу, их самих кое-что друг в друге раздражало. Тем не менее, "Катюшу" и "Взвейтесь, кострами…" в Воронеже поют стройным хором, вопрос "Согласны ли вы с тем, что все люди братья?" встречают бурей одобрения и не склонны видеть врагов ни в США, ни в Китае, ни в Северной Корее.

- Участники проекта предварительно давали интервью режиссерам и волонтерам, оттуда были взяты вопросы для голосования. Во время репетиций мы их обсуждали, много дискутировали, - пояснила режиссер спектакля Хельгард Хауг. - Нас очень внимательно слушали - в отличие от Австралии, где все просто болтали друг с другом! Цензуры "сверху" не было. Но сами герои попросили исключить вопросы, которые считали некорректными или неприемлемыми для вашей культуры.

В основном такие пожелания исходили от пожилых людей. В результате в спектакле нет, например, неприличных жестов, не затронуты определенные аспекты отношения к президенту. Не вошло в итоговый вариант и голосование по вопросу "Сделаете ли вы аборт, если узнаете, что у ребенка синдром Дауна?". Хотя, по словам одной из героинь, 80 процентов ответило "да", и над этим стоило бы поразмыслить.

- В каждой стране есть табуированные темы. Но нас удивило, например, что воронежские участники протестовали против разговора о сексуальности. Как нам позже объяснили, это потому, что "в СССР секса не было", - улыбнулся режиссер Штефан Кэги. - Знаете, когда три года назад мы захотели поставить "100% Город" в России, нас все уверяли, что в стране с такой демократией ничего не выйдет. А ведь получилось!

Театральной в привычном для Воронежа смысле постановку не назвать. Это скорее социальный проект, который помог зрителям по-новому взглянуть на земляков, задуматься о том, что их разделяет и объединяет. Посочувствовать не придуманным персонажам, а реальным людям, с их противоречиями и причудами. "Это игра, которую мы привозим в город, а потом он сам в нее играет", - заметил Кэги.

Прямая речь

Александр Масленников, проектировщик:

- В спектакле меня в какой-то момент отправили сидеть в глубину сцены и отстранили от голосования по остальным вопросам. Потому что я признался, что не хожу на выборы. И тут мне не понравилось, что они все решают без меня! И в 52 года я стал политически активен, можно сказать за это спасибо Платоновскому фестивалю.

Ольга Рудева, краевед:

- Я живу в центре - поток народа большой, порой от этого устаешь и уже не всматриваешься в людей. Три репетиции в проекте "100% Воронеж", где участники коротко рассказывали о своих судьбах, меня поменяли. Появилось внимание к людям! Я стала заглядывать в лица прохожих по пути на остановку. За каждым - целая история…