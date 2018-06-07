Под Брянском задержали легковушку с непристегнутым теленком

Сотрудники ГИБДД в Брянской области остановили на трассе легковой автомобиль с затонированными стеклами, в салоне которого путешествовал пассажир-теленок.

В интернете появился видеоролик с записью инцидента на одной из дорог в Брянской области, главным героем которого стал теленок, которого хозяин перевозил в легковом автомобиле марки ВАЗ.

Когда полицейские остановили для проверки машину с затонированными стеклами, то с удивлением обнаружили, что на заднем пассажирском сидении авто оборудован самодельный загон для скота, а пол автомобиля застелен сеном. Из загона на сотрудников ДПС смотрел пассажир - маленький теленок.

- А почему теленок непристегнутый? - со смехом поинтересовались полицейские у владельца, в шутку пригрозив ему штрафом за перевозку четвероногого пассажира без ремня безопасности.

Хозяин теленка пояснил, что только что купил малыша у своего бывшего земляка в соседней деревне и таким образом транспортировал его к себе домой.