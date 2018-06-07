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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Помочь вору не смог

Бывшего следователя Крамаренко оставили в СИЗО
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск №7587 (124)
Мосгорсуд 7 июня признал законным продление срока ареста экс-главе следственного управления СК России по Центральному административному округу Москвы Алексею Крамаренко.

Защита просила изменить меру пресечения Крамаренко с содержания под стражей в СИЗО на домашний арест. Следователь возразил против смягчения. В итоге апелляционная инстанция Мосгорсуда оставила в силе решение Лефортовского суда, который в конце мая продлил экс-следователю арест до 26 августа.

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Алексей Крамаренко, который в тот момент уже трудился в "Роснефти", был задержан в декабре 2017 года по делу в отношении высокопоставленных сотрудников ведомства. По версии следствия, Крамаренко совместно с главой управления собственной безопасности СК РФ Михаилом Максименко, его заместителем Александром Ламоновым и первым заместителем начальника ГСУ СК РФ по Москве генералом Денисом Никандровым и другими лицами получили взятку от людей из окружения вора в законе Калашова (Шакро Молодой) за смягчение обвинения и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец. Крамаренко после ареста был допрошен в Мосгорсуде на процессе по делу полковника Максименко.

Сам Михаил Максименко в апреле 2018 года был приговорен Мосгорсудом к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 165 млн рублей за получение двух особо крупных взяток, в том числе 500 тысяч долларов от бизнесмена Олега Шейхаметова за помощь в деле Итальянца. При этом вины бывший глава управления собственной безопасности Следственного комитета не признал.

В свою очередь Денис Никандров и Александр Ламонов признали вину и заключили сделку со следствием. В отношении них расследование завершено, обвиняемые и их адвокаты знакомятся с материалами уголовного дела.

Что касается самого Шакро Молодого, то в марте Никулинский суд приговорил его к 9 годам и 10 месяцам в колонии строгого режима. Андрей Кочуйков получил на год меньше. Шакро был признан виновным по двум эпизодам: в вымогательстве восьми миллионов рублей у владелицы кафе Elements на Рочдельской улице в Москве Жанны Ким и десяти миллионов рублей у директора компании "Норднефтегаз" Льва Гарамова.

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