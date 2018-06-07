По аналогии с системой электронных опросов "Активный гражданин", запущенной по инициативе правительства Москвы, "РГ" презентует новую рубрику - "Активный читатель".

Предлагаем вам оценить работу мэра Москвы, назвав самые полезные и успешные проекты столичной власти. Свой рейтинг вы можете прислать по почте на адрес: 125993, Москва, ул. Правды, 24, стр. 4. Или по электронной почте: .5letova@rg.ru

На сообщениях просьба сделать пометку: "Активный читатель". Итоги этого опроса подведем в конце июня.

А сегодня публикуем 7 примеров изменений, которые, на наш взгляд, улучшили жизнь москвичей.

1 Продолжительность жизни москвичей за семь лет увеличилась на 3,7 года и достигла 77,9 года. Если удастся сохранить темпы, то вслед за Германией и Японией, говорят в мэрии, она достигнет 80 и в Москве - через 4 года - к 2022 году. Для демографии же важна не только рождаемость, но и смертность. В частности, младенческая, которая снизилась в городе за эти годы на треть. На 28% снизилась и смертность среди трудоспособного населения. Это очень хорошая динамика показателей, какой не может похвастаться ни одна страна мира. За счет этого Москва в отличие от многих мегаполисов мира продолжает иметь естественный прирост населения.

2 Москва избежала транспортного коллапса, который ей предрекали в 2010 году эксперты. Более того, при том, что за прошедшее с тех пор время в городе добавился еще 1 миллион авто, скорость на столичных магистралях даже на 16% повысилась. Но для этого московским властям пришлось немало поработать. Приведу лишь несколько цифр и фактов. Москва, которая строила максимум 2-3 станции подземки в год, за 7 лет построила 64 новых станции и 111 километров линий метро и МЦК. А еще в городе проложены 659 километров новых дорог. Для общественного транспорта создано более 200 километров выделенных полос. А московский парк автобусов сейчас самый молодой в Европе. Это не мешает столице уже в этом году планировать запуск электробуса и в ближайшие годы - переход на самый экологически чистый и безопасный вид городского транспорта.

3 Родители первоклассников больше не жгут по ночам костров, чтобы записать ребенка в выбранную школу. 95% москвичей просто выбирают ближайшее к дому учебное заведение, записываясь в него в режиме онлайн. Причина простая: вот уже семь лет город финансирует школы по единственному параметру - количеству учеников. Больше учеников - больше денег, а значит, выше зарплаты педагогов. Минимальная зарплата учителя в столице в этом году будет 68 тысяч рублей, средняя зарплата в 2017 году составила 86 тысяч рублей, в 2018-м она должна подняться до 89 тысяч. А в 2010-м была 39 тысяч. Вакансий в московских школах, испытывавших дефицит учителей английского, математики и других предметов, нет. Педагоги из других регионов, которые хотят переехать в столицу и работать в школе, проходят через диагностику. Предметники сами сдают ЕГЭ, учителя начальных классов - межпредметную диагностику. Успешно проходят через эти экзамены лишь 30% сдающих. Что выиграли семьи москвичей, в которых есть ученики? Количество ребят, набирающих на ЕГЭ 250 баллов - лучший результат, дающий право поступить в ведущие вузы столицы, выросло с 1,6 тысячи в 2010-м до 7,5 тысячи в 2017-м. Победителей олимпиад, имеющих право поступать в эти вузы на бюджетные места без экзаменов, увеличилось с 278 до 817. В МФТИ, например, поступает 25% московских выпускников вместо прежних 7%, первый мед - 30% вместо 10%. Это говорит о том, что москвичи стали конкурентоспособными с самыми сильными выпускниками России - другие в Москву не едут. Но столичные власти считают, что и этого мало. "В Москве 600 крупных образовательных учреждений. По математической и читательской грамотности они входят в 5-6 лучших образовательных систем мира. А 300 школ, то есть половина имеющихся, уже сегодня входят в тройку лучших. Мы же хотим, чтобы и вторая половина дотянула по качеству знаний детей до первой половины, - говорит мэр Сергей Собянин. - Для нас важно, чтобы все образовательные комплексы, неважно, где они находятся - в центре столицы или в Новой Москве, учили детей одинаково хорошо".

4 Все маленькие москвичи в возрасте до 2,8 года устроены в детсады. В 2010 году такую возможность имели всего 280 тысяч детей. На очереди стояло 10-15 тысяч - большая часть нуждающихся просто не вставала, так как не видела в этом смысла - детсадов катастрофически не хватало, везде говорили "мест нет". Построили новые сады, а сами садики стали финансировать как школы: за каждого взятого ребенка. От количества детей стало зависеть и материальное благополучие и детсада, и зарплата его директора и воспитателей. Ситуация улучшалась на глазах. Дополнительно приняли 150 тысяч трехлеток. Потом стали брать в сады детей и младшего возраста - с 2,9, потом - с 2,8 года. В этом году запланировано ввести еще больше трех десятков садиков. Власти обещают в очередной раз снизить "возрастной ценз" для детсадовцев.

5 В рамках новой городской программы реновации в Москве поднимается вторая волна сноса ветхих пятиэтажек. В регионах шутят: Москва сносит то, что мы еще не построили. Тем не менее новоселья у тех, чьи дома попали в программу, уже начались. И справить их должны к 2032 году порядка 1 миллиона москвичей из более чем 5 тысяч домов. Это втрое больше, чем Москва снесла "хрущоб" за последние 20 лет.

В том, что городу это под силу, Собянин не сомневается. Более того, он уверен, что у города есть все возможности выполнить программу даже быстрее и обеспечить москвичей современным, комфортным жильем. Первые новоселы с удовольствием переезжают в просторные квартиры с отделкой комфорт-класса. Вкладывать в них массу сил и денег не нужно - переезжай и живи.

6 На получение любой справки москвичи тратят в среднем 3 минуты. Но давно ли им приходилось ходить по более чем 1,2 тысячи приемных? Платежку по квартплате получали в одном месте, регистрацию по месту жительства делали в другом, паспорт получали в третьем и т.д. Все эти "окна" и двери в 2011 году заменили многофункциональные центры "Мои документы". А уже в 2015 году, согласно международным исследованиям, Москва вошла в тройку мировых лидеров по доступности, комфортности и управляемости очередей. Сейчас в городе 128 МФЦ, которые оказывают горожанам 170 услуг. Работают они без выходных, все семь дней в неделю с 8.00 до 20.00, а флагманские офисы - с 10.00 до 22.00. Ими пользуется в среднем 70 тысяч москвичей в день, получая более 200 документов. Здесь теперь можно заказать даже права и заграничный паспорт.

При этом больше положенных 15 минут ждет своей очереди лишь 1 человек из 2 тысяч. В этом случае перед ним извинятся, угостив бесплатной чашкой кофе.

7 Из мегаполиса, приспособленного для машин, Москва превратилась в город, по которому приятно гулять в любое время года. Хорошие дороги, просторные тротуары, красивые скамейки, где можно передохнуть. Кругом летние веранды и кафе. А какими стали парки! Причем не только в центре города, а в пешеходной доступности практически в каждом микрорайоне. С удобными спортплощадками и велодорожками, вычищенными прудами и лежаками на их берегах...Неудивительно, что многие москвичи, которые прежде пользовались любой возможностью выехать на природу, теперь с неменьшим удовольствием проводят свободное время в городе.