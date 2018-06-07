СК проверит жалобу на неправильный диагноз жительницы Брянска

В Брянской области организована проверка по жалобе, поступившей на "Прямую линию" Владимира Путина на ошибочно поставленный диагноз.

Как рассказали в региональном следственном управлении СК РФ, во время "Прямой линии" была озвучена жалоба жительницы Брянска, которой поначалу медики поставили диагноз "рассеянный склероз", и только через несколько месяцев у женщины было найдено злокачественное новообразование головного мозга.

Обратившаяся к президенту жительница Брянска полагает, что ошибка при постановке диагноза поставила под сомнение успешность лечения.

В связи с озвученной жалобой следственные органы организовали доследственную проверку.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию "Прямой линии".