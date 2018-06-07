"Спартак" назвал имена новых членов тренерского штаба

Тренерский штаб московского "Спартака" пополнился новыми специалистами. Работать в столичном клубе будут испанцы Рауль Руис Гонсалес Рианчо и Висенте Гомес Фернандес.

Как сообщается на официальном сайте "красно-белых", они будут помогать главному тренеру "Спартака" Массимо Каррере в течение следующего сезона - контракты со специалистами рассчитаны до 31 мая 2019 года. Ранее, напомним, стало известно, что работу в московском клубе завершили тренеры Роман Пилипчук, Аттила Малфатти, Хавьер Нойя Сальес и Джорджо д’Урбано.

Новый член тренерского штаба "Спартака" Рауль Рианчо последние два года работал в тренерском штабе сборной Украины, а до этого трудился в киевском "Динамо". При нем киевляне дважды стали чемпионами страны и обладателями национального кубка. Есть у испанца опыт работы и в России - с 2009 по 2014 год он входил в тренерский штаб казанского "Рубина", которому помог выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

Его новый напарник Висенте Гомес также раньше работал в киевском "Динамо". В прошедшем сезоне он помогал украинскому специалисту Сергею Реброву в "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии.