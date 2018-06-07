Столичный прокат электросамокатов поднял цены и ввел новые тарифы

Первый прокат электросамокатов, заработавший в Москве три недели назад, сегодня значительно поднял цены, а также ввел возможность аренды транспортных средств на месяц и неделю.

Напомним, при старте проекта час проката стоил 150 рублей, сутки - 450 рублей. Теперь, как сообщили "РГ" в пресс-службе компании, час обойдется в 250 рублей, а полный световой день - 999 рублей. За эти деньги самокат можно арендовать в любое время с 7:00 до 23:00. Сдать его необходимо в течение 24 часов. Аналогичные правила действуют и в отношении новых тарифов - на неделю (3000 рублей) и месяц (10000 рублей). При запуске проката глава компании Винченцо Трани анонсировал введение таких тарифов в ближайшем будущем.

В случае долгосрочной аренды в комплект к самокату выдается зарядное устройство.

"Кроме того, в любой тариф можно добавить страховку - она стоит 30 процентов от стоимости тарифа. Она покрывает только поломки самоката, а на здоровье, вред окружающим людям, городу, деревьям и так далее страховка не распространяется", - отметили в пресс-службе.

За прошедшие три недели сервис показал большую востребованность со стороны москвичей.

Вслед за первой компанией, на рынок вышел еще один оператор кикшеринга с условно бесстанционным прокатом - самокаты необходимо оставлять на городских велопарковках в пределах Садового кольца, отмеченных специальными стикерами.

Также в Москве готовится к выходу на рынок еще одна компания электросамокатов.