В Москве пройдет премьера документального фильма "Кто украл Бэнкси?"

25 июня в летнем кинотеатре Garage Screen пройдет премьера фильма итальянского режиссера Марко Просерпио "Кто украл Banksy?". В 2007 году всемирно известный художник Бэнкси отправился в Палестину и оставил там на стенах несколько своих работ.

У кого-то эти граффити вызвали раздражение, кто-то воспринял их как настоящее искусство, а кто-то увидел в них возможность заработать. В частности, местному таксисту пришла в голову бизнес-идея: вырезать кусок стены, на которой была сделана работа, и продать его за максимально возможную цену.

Фильм режиссера Марко Просерпио - это провокационная история о том, как искусство, созданное нелегально, может быть украдено, продано и стать искусством легальным.

Закадровый текст в фильме читает американский музыкант Игги Поп. Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами.