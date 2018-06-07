Решение приняли депутаты горсовета по инициативе администрации Орла. Как пояснил начальник управления градостроительства Виктор Булгаков, обновленные правила ограничивают использование штендеров и других рекламных конструкций, а также впервые введено понятие их "демонтаж". До сих пор решения о сносе принимали только суды.

Другое важное новшество - вывески решили органично вписать в архитектурный облик. Отныне все наружные информационные конструкции должны гармонировать с фасадом по цвету и геометрии. Например, запрещается вертикальный порядок расположения букв и размещение конструкций выше линии второго этажа, на козырьках и кровле. Новые правила размещены на официальном сайте мэрии. Белгородцев напугали новые технологии благоустройства