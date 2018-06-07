В Подмосковье откроют первую станцию быстрой зарядки электромобилей

Первая станция быстрой зарядки электромобилей в Подмосковье появится рядом с аэропортом "Шереметьево". Ее откроют 9 июня, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Станцию поставят на съезде с Ленинградского шоссе в сторону аэропорта на правой стороне у ТД "Нефтьмагистраль". Эти отечественные станции мощностью 50 киловатт способны обеспечить зарядку электромобиля с 0 до 80% за 20 минут. Причем речь идет именно о больших машинах. А небольшие автомобили с двигателями малой и средней мощности можно будет зарядить почти полностью всего за 15 минут.

Как рассказали "РГ" в областном министерстве энергетики, до конца года в Подмосковье появится 10 таких быстрых зарядок. Их будут ставить рядом с аэропортами и на основных магистралях региона. И в области уже работают порядка 50 зарядных станций мощностью поменьше, которые установлены около крупных торгово-развлекательных центров. Автомобиль они заряжают часа за 2-3, этого времени водителю как раз хватает, чтобы погулять по ТЦ. Также в планах подмосковных властей установить 200 заряжающих опор мощностью 3 киловатта во дворах многоквартирных домов.

"Это умные опоры освещения со встроенными зарядками, которые будут управляться с помощью мобильного приложения и включаться только в случае идентификации электротранспорта. Такого в России еще никто не делал, мы - первый регион, разработавший такое решение для многоквартирных домов. Хотим, чтобы Московская область стала регионом-лидером, на опыт которого будут равняться другие субъекты страны", - поделился с "РГ" министр энергетики Подмосковья Леонид Неганов.