Выборы губернатора Подмосковья назначены на 9 сентября

Выборы губернатора Московской области состоятся 9 сентября 2018 года. Постановление об этом приняли депутаты Мособлдумы.

- В соответствии с уставом Московской области выборы губернатора назначаются постановлением Московской областной Думы. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования, - отметил на заседании регионального парламента председатель думского комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов.

С 8 июня в Подмосковье начинается официальная предвыборная кампания. Помимо губернаторских выборов в области 9 сентября пройдет еще 44 муниципальных избирательных кампании.