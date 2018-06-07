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07.06.2018 23:00
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Блондинки требуют погорячее

Звездный дуэт The Kills дал первый сольный концерт в Москве
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск №7587 (124)
Отчаянная, яростная и красивая: все это обязательные, считай, качества для певицы в сегодняшнем пост-панке и гаражном роке. Американка Элисон Моссхарт именно такая: блондинка с резким, наэлектризованным вокалом. Немного - от Деборы Харри из Blondie, чуть больше - от солистки The Pretty Reckless Тейлор Момсен. Эдакий рок-модерн с ненарочитыми экскурсами в 80-е. За ритмическую дисциплину и инструментальную огранку огненной Элисон отвечает английский гитарист Джейми Хинс.
Группа The Kills обещала, что скоро приедет в москву еще - так ей понравился душевный прием зрителей. Фото: РИА Новости Группа The Kills обещала, что скоро приедет в москву еще - так ей понравился душевный прием зрителей. Фото: РИА Новости
Группа The Kills обещала, что скоро приедет в москву еще - так ей понравился душевный прием зрителей. Фото: РИА Новости

Год назад дуэт The Kills впервые появился в России, на фестивале Park Live. Впечатлил свежим звучанием и ярким эффектным шоу на грани нервного срыва. И получил приглашение в Москву на первый сольный концерт.

Ради этой программы The Kills привезли с собой клавишника и барабанщика, а Джейми Хинс прихватил множество гитарных примочек и эффектов. И Элисон тоже взяла в руки гитару.

The Kills впечатлил свежим звучанием и ярким эффектным шоу на грани нервного срыва

Особым искусством игры на ней она еще не овладела, зато в умении создавать энергичное шоу с шиком и эффектными мизансценами у микрофона по-прежнему имеет мало себе равных. Собственно, ей было у кого поучиться: Моссхарт пела со знаменитостями - с Foo Fighters, Placebo, выходила на сцену в составе группы Джека Уайта The Dead Weather.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Но только в дуэте The Kills у нее оказалось достаточное количество свободы для того, чтобы максимально реализовать свои эмоции и таланты.

В переполненном зале Glavклуб Greenconcert Моссхарт пела стоя, сидя, в прыжке или выдавая около одного микрофона гитарную перебранку с Джейми Хинсом, а потом, будто подустав, решала прилечь на сценические мониторы у края сцены и слушала соло своего коллеги, бесстрашно свесив свои длинные волосы в зрительный зал. Затем, чуть отдохнув и подпитавшись энергетикой и сумасбродством от взбалмошных соло напарника-гитариста, вновь неслась в центр сцены выдавать свои искрометные танцы и форсированные вокальные ноты. С шиком и новым певческим героизмом.

Срежиссирована ли такая стихия чувств, певческой удали и гитарных риффов или все эти идеи и звуки рождаются от вдохновения и азарта, которыми без устали обменивались зрители в переполненном зале и дуэт The Kills? Судя по радости, взглядам и улыбкам, которыми обменивались на сцене певица и гитарист, шоу рождалось именно на сцене. И получилось оно столь азартным и драматургическим, возможно, как раз благодаря зрителям, которые не раз устраивали в зале флешмобы. Поднимали вверх таблички с названиями любимых треков, зажигали фонарики, и Элисон, видя, что она нравится публике, становилась еще более счастливой, уверенной в себе. И даже голос ее звучал теперь задорнее и отважнее.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Открыв концерт раскатистым и гимноподобным треком Heart of the Dog c Ash and Ice, группа сделала главный акцент именно на этом, пока последнем своем альбоме, а самый "русский" хит с него - Siberian Nights ("Сибирские ночи") - исполнила ближе к коде. К тому времени уже весь зал прыгал и пел, обменивался с солисткой улыбками, воздушными поцелуями и радостными приветствиями. А та обещала, что скоро приедет в Москву еще - так ей понравился душевный прием зрителей.

В завершении программы, уже на бис, The Kills исполнили и подготовленную для следующего альбома новую песню List Of Demands. Благодаря которой группу будут ждать в Москве, конечно, еще больше.

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