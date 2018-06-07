Дальневосточники пожаловались Путину на дороговизну авиабилетов

На "Прямую линию" Владимира Путина, которая сейчас идет в прямом эфире, поступил вопрос от жителя приморского города Уссурийска Алексея Григорьева, который спросил об увеличении стоимости авиабилетов.

По его словам, цена перелета из Владивостока в Москву выросла с 12 до 55 тысяч рублей.

Отвечая на его вопрос, Владимир Путин напомнил о специальных программах, которые субсидируют перелеты в отдельные периоды времени для отдельных категорий граждан.

"Первое, что надо сделать - расширить географию и расширить время применения субсидии, а также возрастные группы", - сказал президент. Кроме того, отметил он, накануне было принято решение обнулить НДС на такие перевозки, что должно уменьшить стоимость авиабилетов.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию "Прямой линии".