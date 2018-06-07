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Рубрика: Происшествия
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Гражданин КНР попытался вывезти из Хабаровска сотни ценных артефактов

Текст: Юлия Гарднер

Хабаровские таможенники пресекли крупнейшую на Дальнем Востоке контрабанду культурных ценностей. Китайский турист попытался вывезти 293 предмета археологии, отправления религиозных культов, военного снаряжения Средневековья.

Фото: depositphotos.com
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Ценный груз обнаружили в багаже 36-летнего подданного КНР во время оформления пассажиров на рейс Хабаровск-Харбин. Как выяснилось позже, это были предметы быта и декора IV - XIX веков, а также вещи военной и религиозной направленности. Они принадлежали кочевникам Южной Сибири, народам Центральной Азии и Дальнего Востока.

Как определили эксперты, рыночная стоимость 206 артефактов составила 180 тысяч рублей. В Китае турист хотел продать их намного дороже. К слову, приобретал он их через российские интернет-магазины.

- Нам удалось определить рыночную стоимость не всех образцов, представленных на экспертизу. Аналоги остальных предметов попросту отсутствуют в каких-либо источниках, - рассказал начальник отделения криминалистических исследований таможенной экспертно-криминалистической службы Владивостока Виктор Демчук.

Он добавил, что впервые встретил на Дальнем Востоке такое скопление раритетов.

В отношении жителя Поднебесной возбуждено уголовное дело о контрабанде. Ему может грозить до семи лет лишения свободы и штраф в миллион рублей.

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