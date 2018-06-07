Гражданин КНР попытался вывезти из Хабаровска сотни ценных артефактов

Хабаровские таможенники пресекли крупнейшую на Дальнем Востоке контрабанду культурных ценностей. Китайский турист попытался вывезти 293 предмета археологии, отправления религиозных культов, военного снаряжения Средневековья.

Ценный груз обнаружили в багаже 36-летнего подданного КНР во время оформления пассажиров на рейс Хабаровск-Харбин. Как выяснилось позже, это были предметы быта и декора IV - XIX веков, а также вещи военной и религиозной направленности. Они принадлежали кочевникам Южной Сибири, народам Центральной Азии и Дальнего Востока.

Как определили эксперты, рыночная стоимость 206 артефактов составила 180 тысяч рублей. В Китае турист хотел продать их намного дороже. К слову, приобретал он их через российские интернет-магазины.

- Нам удалось определить рыночную стоимость не всех образцов, представленных на экспертизу. Аналоги остальных предметов попросту отсутствуют в каких-либо источниках, - рассказал начальник отделения криминалистических исследований таможенной экспертно-криминалистической службы Владивостока Виктор Демчук.

Он добавил, что впервые встретил на Дальнем Востоке такое скопление раритетов.

В отношении жителя Поднебесной возбуждено уголовное дело о контрабанде. Ему может грозить до семи лет лишения свободы и штраф в миллион рублей.