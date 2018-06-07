Сезон отпусков на Чукотке в этом году осложнили новые правила пограничного режима и регламент выдачи пропусков в погранзону. В последнюю, напомним, входит практически вся территория автономного округа.

О необходимости оформлять пропуск (или предъявить документы вроде командировочного удостоверения), чтобы поехать в другие, даже соседние, муниципальные образования жители Чукотки узнали 1 января - когда правила вступили в действие. И удивились. Получалось, что внутри района передвигаться свободно можно, а дальше без соответствующего листка бумаги стало нельзя. Изменения внесены приказом ФСБ России от 7 августа 2017 года № 454 "Об утверждении Правил пограничного режима".

Ограничения, связанные с безопасностью государства, существовали всегда. И это логично. Например, въезд на приграничную территорию, в частности, на Чукотку, требовал и требует особого разрешения. Поэтому у проживающих у границы граждан еще с советских времен в паспорте стоит штамп с заветными буквами ПЗ - погранзона. Этого раньше было достаточно: гражданские с документами, пограничники в дозоре - граница на замке.

Но теперь стоял после новогодних праздников народ в чукотских аэропортах и растерянно смотрел на пограничников: мол, что делать? Отвечали: "…ничего страшного, штраф 500 рублей, и летите себе спокойно", - до следующего пограничника, а там история повторится. В подобной ситуации оказался и автор этих строк. С небольшой поправочкой: меня в последний момент предупредили умные люди и дали липовую командировочную бумагу с печатью, в которой черным по белому было написано, что я не фотограф, а главный зоответспециалист. Прочитал пограничник сей документ, посмотрел паспорт и пожелал доброго пути. Вот такая бондиана местного разлива.

То есть пограничник с серьезным лицом теперь должен спросить у проезжего-прохожего пропуск. Тот обязан его показать. Человек в форме внимательно прочитает документ, чтобы в нем все было записано правильно… И оба участника своеобразного мини-спектакля понимают: упражнение с бумажным клочком, на котором написано ключевое слово "пропуск", не имеет практического смысла. Ведь в паспорте, без которого он недействителен, и так имеется заветный штамп. И страничка, где красуется этот чернильный оттиск, обязательна к осмотру. Значит, пропуск - лишь бессмысленная бумажка? Но если ее не окажется у человека, не оформил или забыл, он будет виновен и подвергнут наказанию.

Главный чукотский аэродром находится на территории Анадырского района, а окружной центр Анадырь - на другом берегу лимана, в другом муниципалитете. Без пропуска в аэропорт не попасть

Все это не могло продолжаться долго. Граждане забили тревогу. Письмо губернатору округа Роману Копину с просьбой о содействии написали члены "Ассоциации коренных малочисленных народов Чукотки".

- Правительство и органы власти округа видят эту проблему и занимаются ею. Рассчитываем, что ситуация разрешится в ближайшее время. Мы подготовили обращение в пограничное управление, работаем с пограничным отрядом в Анадыре, службами на Камчатке и вице-премьером - полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, - сообщил жителям региона Копин.

В феврале правила смягчили.

- Чтобы исключить отдельные административные барьеры для жителей пограничной зоны, установленной на территории Чукотского автономного округа, погрануправление ФСБ России по восточному арктическому району разрешает гражданам, имеющим постоянную регистрацию в населенных пунктах, расположенных в пограничной зоне, передвигаться в ней с документами, удостоверяющими личность, - сообщили в пресс-службе управления.

В ведомстве уточнили, что такой порядок сохранится до внесения изменений в действующую редакцию правил пограничного режима, и сослались на специфику региона, особенности транспортной схемы, а также многолетние отношения между пограничными органами и местными жителями.

Срок, в течение которого должно действовать смягчение правил, неясен и официально не установлен. По неофициальным сведениям, он закончился 1 июня. Это сильно встревожило северян, не говоря уже о том, что вот оно, красно лето, пора отпусков. Точнее, на Чукотке начало лета еще снежное, но, чтобы долететь до тепла, нужно элементарно добраться до аэропорта. При этом главный чукотский аэродром находится на территории Анадырского района, а окружной центр Анадырь - на другом берегу лимана. Понятно, что это - другой муниципалитет, и… анадырскому отпускнику нужен пропуск, чтобы попасть в свой аэропорт.

Кстати



Как сообщили в погранслужбе, на утверждение в минюсте РФ находятся уточнения к приказу № 454. Остается надеяться, что эти уточнения действительно есть и они устранят ненужные бюрократические барьеры с пропускной системой на Чукотке.

Мнения

Евгений Басов, частный предприниматель, блогер, город Анадырь:

- Жители Чукотки не могут беспрепятственно вернуться домой после отпуска, съездить к родственникам в соседний поселок и даже просто выйти в тундру. Получается, что нас "привязали" к муниципальному району по месту прописки.

Владимир Энейучейвун, председатель общины морзверобоев КМНЧ "Дауркин", село Лаврентия, Чукотский район:

- Устроили бумажную волокиту. Чтобы выехать в соседний район на праздник, встретиться с друзьями, нам нужно просить разрешения, пропуска оформлять!