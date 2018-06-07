На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,7

Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали в Тихом океане специалисты Камчатского филиала Геофизической службы Российской академии наук. Об этом сообщает РИА Новости.

- Эпицентр сейсмического события находился в районе мыса Козлова, на глубине 39 километров, в более чем 300 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского, - рассказали ученые.

Это расстояние оказалось достаточным, чтобы не только в административном центре региона, но и в других населенных пунктах края подземных толчков не ощутили.

Специалисты присвоили землетрясению энергетический класс 10,9.