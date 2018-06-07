Посол Франции: Мы заинтересованы в сотрудничестве с Сахалином

На Сахалин с рабочим визитом прилетели посол Франции в России Сильви Берманн и члены Франко-Российской торгово-промышленной палаты. Иностранные гости встретились с представителями областного правительства и обсудили планы сотрудничества.

- Свежий импульс дружественных связей между Францией и Россией поможет нашим народам в дальнейшем тесном сотрудничестве в любой из отраслей экономики, политики, культуры и спорта, - цитируют Сильви Берманн на сайте регионального правительства.

Французская делегация пробудет на острове несколько дней. Для иностранных гостей подготовлена обширная программа. Запланированы экскурсии на туристические объекты.

Дипломаты также хотят провести переговоры с сахалинскими предпринимателями и руководителями профильных министерств. Основная задача поездки: определиться с четким направлением дальнейшего партнерства.

Госпожа Берманн отметила, что сейчас ее соотечественники заинтересованы в сотрудничестве с Сахалином в сферах энергомашиностроения, фармацевтики, строительства и туризма.

- Я считаю Сахалинскую область комфортным местом для бизнеса и надеюсь увидеть перед собой заинтересованных партнеров, - добавил генеральный директор Франко-Российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский.

Он рассказал, что, возможно, одним из первых шагов в работе с регионом станет привлечение членов подобных торгово-промышленных палат, которые работают в Японии, Китае, Корее и лучше знают специфику островного региона.