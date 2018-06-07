Спасавшийся от медведя житель Камчатки утонул в реке

Житель камчатского села Ковран Тигильского района утонул в реке, спасаясь от медведя. Трагедия произошла в среду утром, в четырех километрах от населенного пункта.

Как рассказала "Интерфаксу" глава села Ирина Квасова, 31-летний мужчина рыбачил в том районе. Он поднялся на сопку, чтобы позвонить другу с просьбой забрать его на мотоцикле. А когда спустился обратно, увидел, что медведь рвет его лодку. Пытаясь отогнать зверя, рыбак стал бросать в него камни, чем вызвал еще большую агрессию хищника. Тот бросился на человека.

Спасаясь, мужчина кинулся в реку, но его рыбацкий костюм отяжелел и утянул его на дно. Течение бурной и полноводной реки вынесло тело в Охотское море.

Как отметила Квасова, все произошло за считанные секунды на глазах у очевидцев, находившихся на противоположной стороне реки.

- Те кричали, подавали сигналы автомобилями, чтобы спугнуть зверя. Но медведи, вышедшие недавно из берлог после спячки, голодные и злые, в это время ничего не боятся, - сказала глава села.

По ее словам, обстоятельства происшествия выясняют следователи, а медведя пытаются найти охотоведы.