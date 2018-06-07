Дважды уволенного главу района Нижнего Новгорода снова уволили

Глава Канавинского района Нижнего Новгорода Дмитрий Шуров освобожден от занимаемой должности с 6 июня, сообщила сегодня пресс-служба администрации города.

Отставка произошла в соответствии со статьей 278 Трудового кодекса РФ ("Дополнительные основания для прекращения трудового договора с руководителем организации").

Отметим, что это уже третий случай за последние три года, когда Дмитрий Шуров фактически уходит с поста главы района. Впервые это произошло в сентябре 2015 года, когда чиновник был отстранен от должности по решению суда. Тогда в отношении него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 ("Мошенничество"), основанием для которого стало подозрение в якобы имевшей место попытке незаконного отчуждения объектов недвижимости.

Шуров несколько месяцев провел под домашним арестом, затем - под подпиской о невыезде, однако в июне 2017-го дело было прекращено судом как незаконное. Вернувшись к работе в июле того же года, Дмитрий Шуров пробыл на посту всего два месяца. Почти сразу после закрытия первого дела полиция возбудила новое все по той же истории, и в сентябре чиновника вновь отстранили от работы по решению суда. С тех пор обязанности главы района исполняет Михаил Шаров.