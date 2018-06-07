В Башкирии семьям, имеющим восемь несовершеннолетних детей, предоставят единовременную выплату в 600 тысяч рублей из регионального бюджета. Такое решение приняли власти, чтобы помочь как можно большему числу многодетных семей.

По словам министра семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленары Ивановой, Башкирия занимает четвертое место в России по количеству многодетных семей, а хотелось бы, чтобы их стало еще больше. Поскольку число женщин фертильного возраста сокращается, на что повлиять мы не можем, решили сделать ставку на увеличение числа детей в семьях.

На выплату пособий потребуется выделить из бюджета около 25 миллионов рублей

- Мы последовательно стараемся расширить количество семей, которые могут получить из бюджета республики единовременную денежную выплату в размере 600 тысяч рублей. Как правило, на эти деньги они приобретают семейный автомобиль или микроавтобус, потому что мобильность для таких семей очень важна. Поскольку у Башкортостана, одного из ведущих промышленных регионов России, в бюджете достаточно средств, чтобы взять на себя дополнительные обязательства, мы решили на этот раз распространить льготу на семьи, имеющие восемь детей, - прокомментировал глава РБ Рустэм Хамитов.

Он также отметил, что в 2014 году власти вносили изменения в порядок предоставления данной выплаты. Тогда список льготников, имеющих право на 600 тысяч рублей, дополнили семьями с девятью детьми. Раньше ею могли воспользоваться лишь семьи с десятью детьми. По предварительной оценке, на выплату денег потребуется выделить из бюджета около 25 миллионов рублей.

По данным министерства семьи, труда и соцзащиты населения РБ, сегодня, с учетом новаций, на льготу претендуют 47 семей. Для получения выплаты не имеет значения, являются ли дети школьниками или же студентами, главное, чтобы они не достигли совершеннолетия.

167 тысяч детей сегодня в Башкирии охвачены мерами соцподдержки

Узнав о новости, в семье Фаттаховых, где как раз восемь детей, уже начали строить планы о приобретении автомобиля.

- Мы как раз с мужем мечтали о личном авто, ведь поездки за город, в деревню к бабушке очень затруднительны на общественном транспорте с такой большой семьей. Машина нам необходима и в городе: то в больницу надо, то в магазин, то еще по каким-то делам, - говорит уфимка Лилия Фаттахова.

Отметим, что на демографию власти республики обратили внимание еще в прошлом году. В марте 2017 года было принято решение выплачивать по 300 тысяч рублей на приобретение жилья или строительство дома молодым семьям, родившим первенца.

Справка "РГ"

Республика Башкортостан входит в четверку субъектов России с высоким уровнем многодетности (Адыгея, Ставропольский край, Еврейский автономный округ) и является лидером по данному показателю среди субъектов ПФО. Мерами соцподдержки в настоящее время пользуются более 73 тысяч семей, в которых проживают 167 тысяч детей.