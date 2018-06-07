В Перми улицу назовут в честь известного футбольного тренера

Новости

Марина Королева ответила на вопрос, почему мясо коровы это говядина 16:52
Володин назвал эффективным новый формат "Прямой линии" 16:50
Госдума продлила сессию для синхронизации с кабмином 16:46
Путин: Преемника определит российский избиратель 16:44
Бесхозный предмет привел к закрытию семи станций петербургского метро 16:42
Эмир Кустурица и The No Smoking Orchestra снова приедут в Крым 16:42
Путин пообещал вернуть семью раненной в Сирии женщине 16:41
США признали лидерство России в радиоэлектронной борьбе 16:41
"Иннопром" раскрыл подробности культурной программы Кореи 16:38
В Волгоградской области легкомоторный самолет обесточил 14 поселков 16:35
МИД: Для ряда стран гарантии МАГАТЭ - инструмент манипуляций 16:32
Путин: РФ пока не думала об обмене журналиста Вышинского на Сенцова 16:30
Блогер, получившая комплимент от Путина, поделилась секретом красоты 16:30
Режиссер "Школы" Валерия Германика будет вести передачу о православии 16:25
Путин рассказал, когда снизятся цены на продукты в Крыму 16:20
Путин обещал разобраться со снижением зарплат врачей и учителей 16:18
Швеция одобрила строительство "Северного потока-2" в своих водах 16:13
СК проверит жалобу на неправильный диагноз жительницы Брянска 16:13
Украина намерена разрешить прямые поставки оружия в страну 16:10
Путин рассказал о перспективах строительства моста на Сахалин 16:09
Россия и Беларусь создадут рабочую группу по вопросу поставок молока 16:05
Опубликованы первые кадры из фильма "Человек на Луне" с Гослингом 16:05
"Спартак" назвал имена новых членов тренерского штаба 16:03
Путин: Наши военные будут в Сирии, пока это выгодно России 15:58
Путин ответил на вопрос о пенсионном обеспечении 15:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Картой "Мир" можно будет оплатить проезд по гибкому тарифу и реализовать льготы
Картой "Мир" можно будет оплатить проезд по гибкому тарифу и реализовать льготы
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
07.06.2018 15:32
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Перми улицу назовут в честь известного футбольного тренера

Текст: Константин Бахарев (Пермь)
Фото: Уткин Игорь/ТАСС Фото: Уткин Игорь/ТАСС
Фото: Уткин Игорь/ТАСС

Администрация Перми решила присвоить одной из улиц города имя Павла Садырина, известного тренера по футболу.

Фанаты "Амкара" попросили президента сменить руководство клуба

Решение об этом было принято на заседании общественного совета по топонимике при главе Перми. Улица Павла Садырина находится в микрорайоне Ива-1 1 с границами пересечения от Ивинского проспекта- Нефритовая - Кузьмина - Жемчужная - Графитовая - Рубиновая - Ильинская - до Яшмовой улицы.

Павел Садырин родился в Перми и начал заниматься футболом в местной команде "Звезда". В ней он провел пять лет, затем перешел в "Зенит". В питерском клубе Садырин отыграл 11 лет. Позже он стал тренером "Зенита", и под его руководством команда впервые в своей истории стала чемпионом СССР. Это произошло в 1984 году.

В 1991 году Садырин был главным тренером ЦСКА. В том году армейский клуб сделал "золотой" дубль. Он стал чемпионом СССР и выиграл Кубок страны. В следующем году Садырин стал первым тренером сборной России по футболу. И смог вывести команду на чемпионат мира.

Главное сегодня

Путин пообещал повысить доходы пенсионеров
Страховка по вкладам может быть увеличена до 10 млн рублей
Путин: Наши военные будут в Сирии, пока это выгодно России
Глава ФИФА: Россия на 100 процентов готова к проведению ЧМ-2018
ЦБ назвал образ жизни молодежи угрозой для пенсионной системы