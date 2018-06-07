В Перми улицу назовут в честь известного футбольного тренера

Администрация Перми решила присвоить одной из улиц города имя Павла Садырина, известного тренера по футболу.

Решение об этом было принято на заседании общественного совета по топонимике при главе Перми. Улица Павла Садырина находится в микрорайоне Ива-1 1 с границами пересечения от Ивинского проспекта- Нефритовая - Кузьмина - Жемчужная - Графитовая - Рубиновая - Ильинская - до Яшмовой улицы.

Павел Садырин родился в Перми и начал заниматься футболом в местной команде "Звезда". В ней он провел пять лет, затем перешел в "Зенит". В питерском клубе Садырин отыграл 11 лет. Позже он стал тренером "Зенита", и под его руководством команда впервые в своей истории стала чемпионом СССР. Это произошло в 1984 году.

В 1991 году Садырин был главным тренером ЦСКА. В том году армейский клуб сделал "золотой" дубль. Он стал чемпионом СССР и выиграл Кубок страны. В следующем году Садырин стал первым тренером сборной России по футболу. И смог вывести команду на чемпионат мира.