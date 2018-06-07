В Пермском крае три человека погибли в огне

В деревне Канабеки Пермского края утром произошло возгорание жилого деревянного дома, в результате чего погибли три человека.

По вызову к месту ЧП выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Как пояснили в ГУ МЧС по региону, пожар был ликвидирован в течение часа. В сгоревшем доме были обнаружены тела трех взрослых людей.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

Сейчас уточняются личности погибших. На месте пожара работают эксперты МЧС и следователи.