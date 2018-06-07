В Прикамье врач-гинеколог получил срок за смерть пациентки

В Пермском крае вынесли приговор врачу-гинекологу Осинской районной больницы. Он признан виновным в смерти пациентки по неосторожности.

Как пояснили в региональном СУ СК России, врач провел пациентке искусственное прерывание беременности хирургическим путем. После операции у женщины развилось кровотечение.

Врач принял решение произвести потерпевшей переливание крови. При этом группу крови он определил неправильно. Эта ошибка в результате привела к смерти пациентки.

Суд приговорил медицинского работника к наказанию в виде одного года и трех месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком на два с половиной года.