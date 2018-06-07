В Самарской области в ДТП пострадали семь человек

Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП в Кинель-Черкасском районе Самарской области.

Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД, авария произошла в среду, шестого июня в 22.00 по местному времени на пятом километре трассы "Кротовка - Пустовалово - Кутулук". Столкнулись автомобили Chevrolet Niva и Lada Vesta. По полицейской сводке, пострадали двое: мужчина и женщина.

Однако по сводке самарского областного центра медицины катастроф в ДТП пострадали семь человек: водитель и пассажир Niva, а также пятеро подростков, находившихся в автомобиля Vesta. Из семерых пострадавших госпитализированs шестеро, женщине медпомощь оказана на месте.

Причина аварии и все обстоятельства произошедшего, как пояснили "РГ" в пресс-службе регионального ГУ МВД, выясняются. Также уточняется число пострадавших.