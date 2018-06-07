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07.06.2018 06:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Примочки для здравоохранения

Что мешает внедрению перспективных медицинских разработок сибирских ученых
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири №7585 (122)
После того, как руководством страны была поставлена задача - в течение нескольких лет перевести половину производственных мощностей ОПК на гражданские рельсы, в регионах задумались, какую продукцию могли бы выпускать местные военные заводы. Для Новосибирской области ключевыми направлениями переориентирования "оборонки" эксперты называют технологии "умного города" и здравоохранение. Причем медицинское оборудование, изготовленное на сверхтехнологичных предприятиях, весьма востребовано, а местным НИИ есть что предложить.

"Вылечить" от зависимости

По разным оценкам, до восьмидесяти процентов всего оборудования, используемого в российских клиниках, закупается за рубежом. По мнению гендиректора Сибирского научно-исследовательского испытательного центра медицинской техники Дмитрия Белика, значительно повысив возможности отечественного здравоохранения, такая политика привела к подрыву собственной промышленности. А с введением экономических санкций против России зависимость от импорта бьет по бюджетам всех уровней.

Фото: РИА Новости
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- Сегодня эти компоненты если и закупают, то через третьи страны и по цене в несколько раз выше, чем на мировом рынке. В Новосибирске мы наблюдаем такую ситуацию в ряде ведущих клиник. Плюс ко всему запчасти идут к нам по полгода, из-за этого приходится нарушать медицинские технологии. Необходимо восстанавливать собственную медицинскую промышленность. Тем более что в Новосибирске есть сформировавшаяся научная база, а в мире есть примеры удачного развития такого производства практически с нуля, - подчеркивает Белик.

Так, по словам ученого, Бразилия, еще десять лет назад не представлявшая на рынке медтехнологий ровным счетом ничего, сегодня входит в список мировых экспортеров и поставляет свою продукцию в том числе и в Россию. При этом аппаратура отнюдь не самая сложная (вроде кувезов для выхаживания недоношенных или заболевших младенцев), но в нашей стране практически не выпускающаяся.

Между тем в новосибирском институте проходят испытания ряда разработок, которые в ближайшем будущем могли бы поднять медицинскую промышленность на новый уровень. К примеру, ранорасширитель для полостных операций с автоматизированным формированием конфигурации операционного поля. Такого прибора больше нет нигде в мире, вместе с тем он может значительно облегчить и сделать более эффективной работу хирургов. Или аппарат, который способен абсолютно точно отделить онкозараженные клетки от здоровых. Это не только точная предоперационная диагностика без длительных и травмирующих процедур, но и "экономия" крови при хирургических вмешательствах в десять-пятнадцать раз. Для окончания исследований и начала промышленного производства требуется порядка 20,5 миллиона рублей и около трех лет.

В этом же списке - и аппарат для радиальной вибротерапии, который можно использовать в травматологии и ортопедии, стимулируя процесс регенерации, а также прибор для стимуляции полей памяти мозга и гиппокампа в послеинсультный период. Он был испытан на студентах-добровольцах - их память улучшалась на двадцать-тридцать процентов. Здесь же и система диагностики и устранения синдрома обструктивного апноэ сна и его последствий, и еще ряд перспективных разработок.

Дело не в деньгах

Пока же Россия среди производителей медоборудования продолжает занимать место в восьмом десятке, отдавая лидерство менее развитым в технологическом плане странам. Если же власти и говорят об увеличении выпуска медицинской продукции, речь, как правило, идет о лекарствах, при этом из субстанций, опять же закупаемых за рубежом. Между тем, чтобы внедрить в производство широкий ряд уже готовых и только осваиваемых технологий, по словам специалистов, от государства зачастую не нужна даже финансовая поддержка, требуется лишь грамотное планирование.

Фото: depositphotos.com
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- Если у координирующих ведомств регионального уровня есть информация о закупке час-ти медицинских приборов, то о расходных материалах данных нет. А ведь это самая капиталоемкая составляющая расходов здравоохранения, - отмечает директор Научно-исследовательского института терапии и профилактической медицины Михаил Воевода. - Сейчас каждое учреждение само планирует и осуществляет закупки. Тем временем составление такого информационного каталога - первая задача, решаемая без особых усилий. Список позиций, по которым сейчас производятся закупки, дал бы нашим производственникам ясное понимание, на чем нужно сконцентрировать усилия.

Государство должно помочь

Такие недочеты и недостаточно активная работа региональных властей над продвижением собственных технологий тормозят процесс внедрения. В этом с учеными согласны производственники - представители того же ОПК, предприятия которого имеют не только высокотехнологичную базу, но и необходимые компетенции.

- Государство должно помочь производственникам перевести на гражданские рельсы часть своих мощностей, - уверен директор НИИ электронных приборов Валерий Эдвабник. - И речь вовсе не о деньгах, не в них дело. Сколько сегодня закупают за рубежом медтехники, имеющей отечественные аналоги? Нужно обязать госструктуры публиковать примерный перечень закупок в среднесрочной перспективе на три-семь лет вперед. То, что запланировано на следующий год, уже никому не нужно. Но за два-три года предприятие способно овладеть технологией. Это позволит составить анализ будущего рынка, в котором участвуют государственные структуры, вкладывающие средства федерального и регионального бюджетов.

Логичным продолжением этой инициативы Эдвабник видит закрепление на законодательном уровне нормы, согласно которой медицинские госучреждения будут попросту обязаны отказаться от иностранной продукции и закупать российские аналоги, но только если они не уступают по техническим характеристикам и, конечно, не дороже импорта.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Среди наиболее перспективных направлений, которые сейчас и в обозримом будущем могут доминировать на рынке медицинских технологий, эксперты называют внедрение робототехнических систем и, прежде всего, хирургических комплексов. Таких сложнейших устройств в стране пока что немного, но в Новосибирске они есть сразу в нескольких клиниках. Спрос же на них в ближайшие несколько лет должен резко вырасти.

На пике популярности и менее "навороченная" продукция вроде электронных браслетов, на ходу считывающих электрокардиограмму, или индивидуальных систем контроля уровня сахара для больных диабетом.

Кстати

Пока что в производстве небольших медицинских гаджетов Россию в значительной степени обгоняет Китай. Однако в последнее время в Поднебесной заговорили о локализации своего производства на территории соседних стран. Если такие предприятия появятся в России, возможно, у чиновников разных уровней будет повод для отчетов об увеличении выпуска медицинского оборудования. Но пока еще не упущен шанс, что в таких докладах будут фигурировать не лукавые цифры.

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