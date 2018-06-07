Барнаульский зоопарк показал видео с 11 юными песцами

Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" выставил на сайте фотографии и видео маленьких песцов, родившихся в конце апреля. Семью взрослых песцов Изабеллы и Чернослива пополнили сразу 11 малышей: шесть девочек и пять мальчиков.

Фотограф поймал малышей, когда они прятались в густой траве среди одуванчиков. На Алтай наконец-то пришло настоящее лето, и теперь юные песцы активно знакомятся с окружающим миром.

Как пояснили "РГ" сотрудники зоопарка, о потомстве у песцов вместе с самкой заботится самец. Глаза у малышей открываются на 9-18 день. В возрасте полугода молодые песцы дорастают до размеров родителей. Своего полного развития молодежь достигает на второй год жизни.

Барнаульцам малыши, конечно, очень понравились. Один из отзывов в соцсетях: "Какие крохи славные. Так и хочется потискать!".