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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Недоработки на местах

Текст: Сергей Зюзин (Алтайский край)
Российская газета - Экономика Сибири №7585 (122)
При Общественном совете Государственной инспекции Алтайского края создан комитет дольщиков. Об этом в регионе стало широко известно 4 июня, хотя первое заседание комитета, о котором знал очень ограниченный круг лиц, состоялось 24 мая этого года.
Фото: depositphotos.com
Обманутые дольщики поставили спектакль "Снести нельзя достроить"

Скупая информация о заседании, посвященном строительству проблемного дома в новоалтайском жилищном кооперативе "Демидов парк", появилась на сайте Госинспекции спустя более недели после его проведения. Что очень символично.

Начиная с 1 июня, когда врио губернатора края стал Виктор Томенко, в регионе началось активное обсуждение назревших перемен. Одна из них связана с необходимостью изменения вектора в освещении работы органов краевой власти и связанных с ними общественных структур.

Новость на сайте Госинпекции, - самый свежий пример. В тексте говорится, что в состав нового комитета вошли представители Общественной палаты Алтайского края, а также участники долевого строительства, не только завершенного, но и "замороженного". Казалось бы, если на заседании речь шла о "Демидовом парке", кто-то из пострадавших дольщиков этого ЖК должен был принимать в нем участие. Однако вот что сообщил журналистам дольщик Олег Бакаев: "Нас туда никто не приглашал, мы о существовании комитета узнали только из новостей. Можно ли войти в его состав по собственной инициативе, мы еще не выяснили, но кажется, что толку от этой структуры будет мало".

Другой важный момент. Комитет дольщиков создан для оказания правовой помощи участникам долевого строительства, в частности, при их контактах с органами государственной власти и местного самоуправления. Организация планирует готовить предложения о внесении изменений в отраслевое законодательство и вести просветительскую деятельность. Намерения благие и нужные. Но кто конкретно входит в состав новой общественной структуры, неизвестно. Узнать подробности о составе новой организации не удалось ни в Госинспекции, ни в региональной Общественной палате. При этом на сайте последней публикации, опять же, от 4 июня этого года, говорится о представителе общественности в единственном числе - члене комиссии по развитию гражданского общества, информационной политике и СМИ Артеме Зерове. Почему состав комитета стал чуть ли не военной тайной? Самый вероятный ответ - по многолетней привычке к закрытости.

Между тем 1 июня на совместном пресс-подходе Виктора Томенко и полномочного представителя президента РФ в СФО Сергея Меняйло для алтайских чиновников прозвучал конкретный посыл. "Мы прекрасно понимаем, что только открытость власти, открытость информации снимает все вопросы. Когда мы что-то недоговариваем, начинают домысливать", - подчеркнул полпред.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Пять вопросов, которые чаще всего задают обманутые дольщики

А комитет дольщиков - реальный, не для отчетности - на самом деле нужен. В регионе восемьдесят процентов многоквартирного жилья строится на деньги дольщиков, и проблемы в этом секторе возникают регулярно. Многие можно было бы предотвратить, если бы они не замалчивались.

О сложностях финансирования строительства многоэтажки (более 800 квартир) в "Демидовом парке" было понятно на самом начальном этапе, в 2014-м. Спустя четыре года здание не готово даже на три четверти.

Прямая речь

Юрий Чайка, генеральный прокурор РФ:

- В результате принимаемых мер количество долгостроев, а также число граждан, чьи жилищные права нарушены, снизилось. Однако количество домов, сроки сдачи которых сорваны, в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах по-прежнему велико - 224. Так, в Новосибирской области насчитывается 43 долгостроя, в Омской - 26, Томской - 17. Значительная часть этих нарушений обусловлена существенными недостатками в работе местных властей и контролирующих органов.

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