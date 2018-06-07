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07.06.2018 09:34
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Нужна новая концессия

Текст: Вадим Агеенко (заместитель председателя комитета Законодательного собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам)
Российская газета - Экономика Сибири №7585 (122)
Так называемая мусорная концессия в Новосибирской области была подписана почти два года назад, но ее условия совершенно невыгодны для региона.
Строительство новых полигонов ТБО в Новосибирской области остается под вопросом. Фото: Татьяна Кравченко/РГ Строительство новых полигонов ТБО в Новосибирской области остается под вопросом. Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Строительство новых полигонов ТБО в Новосибирской области остается под вопросом. Фото: Татьяна Кравченко/РГ

Проект подразумевает строительство двух полигонов и прилегающей инфраструктуры за 6,5 миллиарда рублей. При этом договор рассчитан на сорок лет, и, учитывая, что тариф в десять раз выше, чем действующий, прибыль подразумевается огромная. А вот сам регион поставлен в очень жесткие условия, за невыполнение которых должен будет расплачиваться.

Областные депутаты и ряд общественных организаций выступают за расторжение соглашения, временно исполняющий обязанности губернатора заявил о приостановке его действия, однако по факту оно до сих пор в силе, несмотря на неоднократные заявления региональных властей о том, что концессия будет отменена.

Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС
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Мало того, один из двух полигонов, предусмотренных договором, строить запрещено из-за близости этой площадки к приаэродромной зоне. Еще в начале осени прошлого года ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" отказалось согласовать размещение полигона в Раздольном. Встает вопрос о том, что запланированный мусоросортировочный центр должен быть перенесен в другое место, но это уже, в свою очередь, запрещает УФАС. В таких условиях нет иного пути, кроме как расторгнуть концессию и заключить новую.

Однако в конце марта 2018 года был объявлен конкурс на выбор регионального оператора по обращению с отходами на условиях действующего соглашения. По решению ФАС он был приостановлен, а в начале мая отменен, но позже его вновь инициировали. По его условиям, место размещения полигона находится по-прежнему в районе Раздольного, перечислены те же параметры, которые ранее специально созданной экспертной группой были признаны нарушающими интересы региона. Правительственная рабочая группа должна выработать условия нового соглашения, однако, пока не принято принципиальное решение о расторжении прежнего документа, все это остается не более чем разговорами.

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