Сибирские ученые работают над получением материала, схожего с костной тканью человека. В дальнейшем его планируют применять для производства медицинских имплантатов.

Ученые Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН поставили задачу получить биоинертный сплав с низким модулем упругости. Материал для исследований "добывается" совместно с коллегами из Института ядерной физики СО РАН и Новосибирского государственного технического университета. В работе участвуют китайские партнеры.

Сегодня самый распространенный материал для имплантатов - технически чистый титан с модулем упругости около 120 гигапаскалей. У керамики, которая широко используется в медицине, этот показатель - 200 гигапаскалей. Ученые утверждают: если модуль упругости материала больше, чем у костной ткани, основная нагрузка приходится на имплантат. А это может привести к биодеградации кости. Пока проблему решают путем создания сплавов с никелем, но этот металл вреден для организма.