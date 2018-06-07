В Барнауле для раздельного сбора мусора раскрасят контейнеры

В Барнауле выбрали регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами - им стала компания, обслуживающая городской полигон ТБО. Оператор уже в этом году должен организовать в краевом центре и девяти близлежащих городах и районах Алтайского края раздельный сбор мусора, чтобы ценные отходы попадали не на свалку, как сейчас, а шли в переработку. Корреспондент "РГ" решила проверить, что изменилось в схеме утилизации отходов.

Пока в городе действует прежняя схема утилизации отходов, когда весь мусор без разбора идет на свалку. Фото: Татьяна Кравченко/РГ

Действовавшая ранее схема сбора мусора была проста: горожане выносили отходы в контейнеры, установленные во дворах или подъездах домов. Далее содержимое контейнеров попадало в мусоровозы, а затем - на полигон ТБО. Эффективность такой утилизации крайне низкая. Ведь так называемый "мокрый" мусор (пищевые отходы) и "сухой" (отходы, подлежащие переработке) перемешиваются, и отделить полезное вторсырье уже невозможно. В результате на полигон поступают неразлагаемые, а порой и вредные для окружающей среды фракции. А экономика при этом теряет дешевое вторичное сырье.

Но с 2019 года по всей стране должна начать действовать новая схема, которая предусматривает раздельный сбор мусора и не только утилизацию, но и промышленную переработку отходов, содержащих полезные компоненты. С января 2018-го, согласно распоряжению правительства РФ N 1589-Р, в общий мусорный "котел" не должны попадать 68 фракций - в основном различные виды металлического лома, в том числе опасные соединения, такие как ртуть.

Их нужно собирать отдельно и отправлять на переработку. А с 1 января следующего года к этому списку прибавится еще 41 фракция - все виды бумажных отходов, шины, полимерная упаковка и стеклотара.

Корреспондент "РГ" решила проследить путь мусора, в том числе металлического, от квартиры до полигона ТБО. В отдельном пакете - жестяные банки, фольга и даже кусок ржавой трубы. Во втором - остальной бытовой мусор, включая пищевые отходы. На ближайшей площадке, недалеко от дома, никаких дополнительных контейнеров или емкостей для сбора металла нет. В двух соседних дворах установлены сетки для сбора пластика, но не для "железа". В этой ситуации ничего не остается, кроме как отправить пакет с металлоломом в общий контейнер, нарушив тем самым закон.

На следующий день мусоровоз как раз той компании, которая стала региональным оператором, сгружает все содержимое контейнеров и вывозит, как сообщил водитель, прямиком на полигон. Получается, что в городе действует прежняя схема утилизации отходов, когда весь мусор без разбора идет на свалку.

Как пояснили в правительстве Алтайского края, хотя в Барнаульской зоне победитель конкурса определен еще 3 мая, соглашение с ним пока не подписано. Уточняются параметры и, прежде всего, обязанности регоператора по выстраиванию новой схемы утилизации отходов, требующие серьезных инвестиций не только в раздельный сбор мусора, но и в обустройство мест временного размещения отходов, мусороперегрузочных станций и сортировочных линий.

В региональном министерстве строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства пояснили, что в решении этой непростой задачи регоператоры могут рассчитывать не только на собственные инвестиции, но и на бюджетную поддержку. Помощь планируется оказывать из средств краевого и муниципальных бюджетов. Дополнительные средства на это есть благодаря введению с нынешнего года платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) для всех граждан.

Барнаульцы с 1 января 2018 года стали платить за вывоз мусора почти в два раза больше. Для жителей благоустроенных квартир стоимость этих услуг увеличилась с 40,2 до 71,8 рубля с человека, неблагоустроенных квартир и частных домов - с 58,8 до 104,9 рубля. По оценке начальника управления Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов Сергея Родта, если все полигоны и операторы в регионе будут исправно перечислять эту плату, то общий объем собранных средств может превысить 400 миллионов рублей в год. Но пока новые тарифы с учетом НВОС утвердили не во всех городах и районах края.

Компания, ставшая региональным оператором в Барнауле, рассчитывает, что часть средств от НВОС можно будет направить на обустройство нового полигона, соответствующего всем экологическим требованиям.

"Потребуются большие инвестиции, и теперь, благодаря введению платы за НВОС, такие средства появились. Сегодня четко определен источник финансирования - это экологический сбор и плата за негативное воздействие на окружающую среду, большая часть поступлений от которых остается в регионе и муниципалитете. В частности, только пять процентов от общего сбора платы за НВОС перечисляется в федеральный бюджет. Основная доля - 55 процентов - остается в городском бюджете, и сорок процентов идет в региональный", - отметил руководитель компании-регоператора Виктор Карл.

Краевые власти обещают, что все собранные средства будут направлены на выстраивание новой системы утилизации и переработки ТБО. Но в первую очередь будут поддержаны региональные операторы на тех территориях, где доходность "мусорного" бизнеса невысока. Барнаул к таковым не относится, поскольку объемы, которые здесь скапливаются, по мнению экспертов, могут давать хорошую доходность при условии эффективного их использования.

- В Алтайском крае уже разработана региональная схема обращения с отходами, которая предусматривает создание всей необходимой инфраструктуры по раздельному сбору, вторичному использованию и утилизации ТБО, - говорит врио министра природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин. - До 2021 года мы совместно с региональными операторами должны выстроить систему так, чтобы все отходы собирать, сортировать и до пятидесяти процентов их перерабатывать.

Но начинать нужно именно с раздельного сбора. Для этого регоператор совместно с управляющими компаниями и ТСЖ должен установить во дворах контейнеры разных цветов: одни - для сбора сухих отходов, другие - для пищевых и загрязненных. Сухие отходы - бумага, ПЭТ-бутылки, картон, стекло, металлический лом, которые пойдут на переработку, а пищевые ТБО - на утилизацию.

В администрации Барнаула уверены, что горожане заинтересованы в установке таких разноцветных контейнеров и раздельном сборе мусора. Ведь это позволит существенно сократить плату за его вывоз. Сейчас все отходы, поскольку они смешанные, поступают на полигон в качестве ТБО 4-го класса опасности, плата за вывоз и утилизацию которых в пять раз выше, чем 5-го класса.

"Если отдельно собирать сухие отходы, доля которых доходит до сорока процентов в общем объеме, это позволит не только снизить плату за вывоз ТБО, но и, возможно, даже зарабатывать, если ТСЖ и управляющие компании будут сдавать их перерабатывающим предприятиям. Кроме того, при реализации программы раздельного сбора горожане будут оплачивать вывоз фактически образовавшегося мусора, а не по нормативу, как сейчас. Что также сократит плату за эти услуги", - утверждают специалисты.

Но пока "заинтересованные" горожане не могут начать раздельный сбор отходов, потому что контейнеры для этого в городе не установлены. Только в некоторых дворах стоят емкости для пластиковых бутылок. Их установили бизнесмены, которые используют отработанный пластик в качестве сырья для своего производства. По словам предпринимателя Вячеслава Сопрыгина, организующего сбор пластиковой тары, вторсырье намного дешевле ПЭТ-гранул, поэтому переработчики планируют увеличить количество таких контейнеров.

Чтобы сдать другой полезный мусор - макулатуру, металлолом, покрышки, стеклотару, - барнаульцам нужно искать специализированные пункты приема вторсырья. Большинство, конечно, этого не делает и по-прежнему выбрасывает все накопившиеся отходы в одном пакете.

Справка "РГ"

По официальной статистике в Алтайском крае в год накапливается до трех миллионов тонн отходов, из которых перерабатывается около 27 процентов. Однако, по оценке экспертов регионального министерства природных ресурсов и экологии, реальный объем ТБО доходит до пяти миллионов тонн в год.