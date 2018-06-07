В Новосибирске в ДТП со "скорой" пострадал человек

В центре Новосибирска "скорая помощь" попала в ДТП. Один из членов медбригады пострадал.

Как сообщает "Интерфакс", авария произошла в 17.00 по местному времени. Карета "скорой помощи" с включенным проблесковым маячком двигалась в сторону улицы Орджоникидзе. В автомобиле находилась бригада и пациент.

Один из водителей не пропустил спецтранспорт, в результате чего произошло столкновение.

"Скорая" опрокинулась. По данным агентства, машину быстро поставили в нормальное положение, а пациента забрала другая машина "скорой помощи".