В Омской области продолжат эксперимент по сотрудничеству молодых бизнесменов России и КНР в рамках государственной программы. Первый опыт, которым омичи поделились с участниками Петербургского международного экономического форума, оказался удачным. Реализация проекта помогла открыть в регионе более десяти новых совместных предприятий в самых разных сферах.

Бизнес-инкубатор дает возможность самореализоваться именно молодым людям на ранней стадии становления как управленцев и бизнесменов. Фото: Министерство экономики Омской области

Набор молодых резидентов в российско-китайский инкубатор уже объявлен. Участие в конкурсе могут принять все желающие в возрасте до 35 лет. Главное условие - предложить интересную идею, способную воплотиться в перспективный проект. Судя по всему, омичам эта задача по плечу. Любопытно, что некоторые проекты родились уже в процессе общения россиян и китайцев.

- Омское предприятие "Будущее сегодня" сразу натолкнулось на языковой барьер. Чтобы решить проблему, ребята разработали онлайн-сервис, где можно быстро получить качественную услугу перевода, - рассказал участникам Петербургского международного экономического форума врио главы региона Александр Бурков. - Помимо этого, выпускники бизнес-инкубатора запускают проект "Умное стекло". Оригинальная китайская технология - электрохромная тонировка стекол - внедряется в Омске. В списке новых совместных проектов - обработка леса-кругляка с поставкой готовой продукции в КНР, производство омского текстиля из китайского сырья и другие.

Омские резиденты уже привлекают к сотрудничеству партнеров в других регионах. Например, вывели на весьма выгодный контракт с крупной иностранной фирмой со штаб-квартирой в Китае небольшую пермскую компанию. Речь идет о перепрограммировании промышленных роботов. Эти и другие проекты удалось осуществить менее чем за год.

Напомним, что федеральная пилотная программа, участниками которой стали Ульяновск, Уфа, Хабаровск и Омск, стартовала год назад. Первыми резидентами международного бизнес-инкубатора стало три десятка молодых омичей и предпринимателей Циндао (КНР).

- Обширная образовательная программа включала лекции, мастер-классы, практикумы. Перед студентами выступили ведущие российские специалисты в сфере экономики, менеджмента, маркетинга, - пояснил корреспонденту "РГ" эксперт центра международного сотрудничества Российского союза молодежи Алексей Ежов. - Резиденты прошли практику и стажировку, защитили проекты перед ученым и предпринимательским консилиумом. И, по сути, получили все самое необходимое для их реализации.

Эксперты полагают, что еще один плюс бизнес-инкубатора в том, что он дает возможность самореализоваться именно молодым людям, на ранней стадии становления их как управленцев и бизнесменов - пока они еще не зашорены, могут свободно и гибко мыслить, выстраивать деловые отношения по алгоритму дружеских.

Сейчас российско-китайский молодежный бизнес-инкубатор формирует новую команду. Обучающий цикл начнется осенью. Циндаоский университет науки и техники, Китайский нефтяной университет, Омский политехнический и педагогический университеты уже заключили соответствующие контракты.

По словам специалистов, динамики процессу могли бы добавить новые законодательные инициативы. Например, такие как разработка механизма венчурного финансирования проектов для резидентов, создание института бизнес-наставничества на базе крупных международных компаний.

Между тем

Десять омских предприятий приняли участие в крупнейшей международной выставке SIAL China в Шанхае и вернулись не с пустыми руками. Омское мороженое завоевало золотую медаль форума. Заключен контракт на поставку в Поднебесную алкогольной продукции. Достигнута предварительная договоренность об экспорте в КНР масличных, зерновых культур, гречихи, комбикормов, муки, растительного масла, кондитерских изделий. Омский торговый дом, появившийся в Китае год назад, откроет еще четыре филиала в провинции Гуандун, Шеньчжене, Гуанчжоу и Дунгуане. На территории Омска создадут китайский хаб, который поможет сибирякам закупать сырье, прежде завозимое из Москвы и Санкт-Петербурга, напрямую.