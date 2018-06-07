Один из ключевых трендов развития современных технологий освоения недр - минимизация последствий техногенного воздействия производств на природу. Его придерживаются и последовательно реализуют в жизнь ответственные и передовые добывающие компании во всем мире. "Полюс Вернинское" - не исключение.

По мнению экспертов, техногенное воздействие предприятия экологически допустимо и не приводит к ущербу, несущему необратимый характер. Фото: Из архива компании

Оценка авторитетного исследовательского института "Иргиредмет" по результатам пятилетнего горно-экологического мониторинга деятельности золотодобывающего АО "Полюс Вернинское", осваивающего одноименное месторождение в Иркутской области, однозначна: "Нарушения составляющих природного комплекса, в частности поверхностных земель, имеют локальное распространение и ограничиваются пределами установленного землеотвода". По мнению экспертов, техногенное воздействие экологически допустимо и не приводит к ущербу, носящему необратимый характер. Уже через несколько лет природа сможет вернуть осваиваемый участок в свой обычный оборот.

Экологическая политика "Полюс Вернинское" принципиальна и последовательна. К примеру, в 2017-м, объявленном в России Годом экологии, в рамках мероприятий по сокращению отходов, подлежащих захоронению и рациональному их использованию, на предприятии реализован проект по измельчению в крошку пластиковой тары из-под реагентов. Для этих целей была приобретена специальная роторная дробилка марки HTS 600-800 F. К использованию оборудования компания подошла комплексно, серьезно повысив эффект. Дробилка производительностью 440 бочек в сутки не просто позволила снизить объем размещенных на полигоне отходов. Измельченный пластик также пустили в дело. В перспективе это может принести дополнительный доход. Специалисты не сомневаются, продукт будет востребован рынком. Получаемая в результате дробления пластиковая крошка - полиэтилен низкого давления. Этот материал устойчив к высоким температурам, ультрафиолету, воздействию кислот, щелочей и растворителей. Он мягок, гибок и хорошо поддается переработке. Используется для производства бензобаков, детских игрушек, медицинского оборудования, школьных принадлежностей, мусорных контейнеров.

Кстати, компания уже заключила договор на реализацию полученной в результате переработки отходов пластиковой крошки и в августе отгрузила первую партию на продажу.

Рециклинг отходов - важное направление экологической политики компании. И речь идет не только о пластике. Как рассказали в "Полюс Вернинское", в прошлом году на вторичную переработку было направлено 170 тонн отходов третьего класса опасности, 128 тонн - четвертого класса и 370 тонн - пятого.

Добыча золота сопряжена со значительным расходом воды и применением высокоактивных реактивов. Это налагает большую ответственность по очистке технических вод. Для снижения потребления гидроресурсов золотоизвлекательной фабрики создана система замкнутого цикла. В производстве используется оборотная вода из хвостохранилища флотации. Для ее дополнительной очистки и вовлечения в технологический процесс введен в эксплуатацию современный комплекс "Альфа-7". Теперь сброс сточных вод в окружающую среду полностью исключен.

При этом значительно снижается потребление свежей воды и уменьшается нагрузка на экосистему.

Комплекс природоохранных мероприятий у "Полюс Вернинское" запланирован и на 2018-й.

- Начинает действовать новая программа "Исследование популяционно-видового уровня биоразнообразия флоры и фауны района расположения объектов ГОКа "Вернинский". Это совместный проект специалистов "Полюса" и государственного Витимского заповедника. Результатом должна стать объективная оценка качественных и количественных характеристик совокупности растений и животных на территории размещения объектов предприятия. Предстоит оценить состояние местной биоты, степень нагрузки на окружающую среду, выявить тенденции изменений, принять адекватные управленческие решения и дополнительные меры по сохранению генофонда живой природы. Кроме того, проведем измерения морфометрических показателей, получим гидрологические характеристики и оценку состояния водоохранных зон на участках водопользования, - рассказывает директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии Ильнур Шарапов.

В нынешнем году по уже заключенным договорам с Ангаро-Байкальским территориальным управлением Росрыболовства и ООО "Байкальская рыба" компания планирует осуществить выпуск в Братское водохранилище молоди лососевых и сиговых рыб. Совокупные затраты только в 2018-м составят порядка 6,5 миллиона рублей.

Отметим, программа по возмещению ущерба водным био-логическим ресурсам и среде их обитания реализуется предприятием уже восьмой год.

Готовится к запуску и новое оборудование, которое обеспечит глубокую утилизацию отходов. Все, что нельзя переработать, будут уничтожать в специальной термической установке.

Кстати

На территории центральной промплощадки и золотоизвлекательной фабрики сотрудники "Полюс Вернинское" ежегодно высаживают саженцы хвойных, лиственных деревьев и кустарников. Это меняет облик ГОКа, дарит работникам и гостям хорошее настроение.