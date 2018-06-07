Новости

Стартовали продажи "внедорожного" седана Lada Vesta Cross 10:28
В Крыму за взятку задержали директора аптечной сети 10:03
Меркель призвала Европу быть более настойчивой в меняющемся мире 09:58
Полиция открыла стрельбу по напавшему на "скорую" челябинцу 09:50
Спасавшийся от медведя житель Камчатки утонул в реке 09:47
Киргизия и Таджикистан договорились не применять оружие на границе 09:46
На Эльбрусе нашли заблудившихся туристов из Германии и Польши 09:31
На "Прямую линию" с Владимиром Путиным поступило 1,75 млн вопросов 09:30
Глава Совбеза Японии обсудил с помощником Трампа проблему КНДР 09:16
Экстренное торможение японского пилота привело к травмам пяти человек 08:34
Держателей евробондов освободят от уплаты части НДФЛ 08:15
Начальники Генштабов России и США проведут встречу в Хельсинки 08:02
Свыше 185 тысяч обращений поступило за полгода в Роспотребнадзор 07:21
Скончался народный артист Беларуси Эдуард Зарицкий 07:19
Российские и американские дипломаты обсудили визовые вопросы 06:54
В Якутии по факту загрязнения реки нефтепродуктами завели дело 06:29
Карьер по добыче мраморной крошки заработал в Восточной Гуте 06:23
Посол Франции: Мы заинтересованы в сотрудничестве с Сахалином 06:21
Китай вернул на родину четыре тысячи беглых коррупционеров 05:45
Главный редактор Daily Mail покинет свой пост в ноябре 05:42
Звезды балета выступят на фестивале "Мариинский" во Владивостоке 05:41
Британский телеканал высмеял "убийство" журналиста Бабченко 05:26
Гражданин КНР попытался вывезти из Хабаровска сотни ценных артефактов 05:06
Адвокат Трампа: Ким Чен Ын умолял о встрече с главой США "на коленях" 04:58
Первые истребители F-35B прибыли в Англию из США 04:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
Только в "РГ". Вице-премьер Татьяна Голикова читает "Евгения Онегина"
Только в "РГ". Вице-премьер Татьяна Голикова читает "Евгения Онегина"
07.06.2018 09:59
Проект: В регионах

Экология золотого стандарта

"Полюс Вернинское" доказывает: природопользование может быть безопасным для окружающей среды
Текст: Дмитрий Мальков (Иркутск)
Российская газета - Экономика Сибири №7585 (122)
Один из ключевых трендов развития современных технологий освоения недр - минимизация последствий техногенного воздействия производств на природу. Его придерживаются и последовательно реализуют в жизнь ответственные и передовые добывающие компании во всем мире. "Полюс Вернинское" - не исключение.
По мнению экспертов, техногенное воздействие предприятия экологически допустимо и не приводит к ущербу, несущему необратимый характер. Фото: Из архива компании По мнению экспертов, техногенное воздействие предприятия экологически допустимо и не приводит к ущербу, несущему необратимый характер. Фото: Из архива компании
По мнению экспертов, техногенное воздействие предприятия экологически допустимо и не приводит к ущербу, несущему необратимый характер. Фото: Из архива компании

Оценка авторитетного исследовательского института "Иргиредмет" по результатам пятилетнего горно-экологического мониторинга деятельности золотодобывающего АО "Полюс Вернинское", осваивающего одноименное месторождение в Иркутской области, однозначна: "Нарушения составляющих природного комплекса, в частности поверхностных земель, имеют локальное распространение и ограничиваются пределами установленного землеотвода". По мнению экспертов, техногенное воздействие экологически допустимо и не приводит к ущербу, носящему необратимый характер. Уже через несколько лет природа сможет вернуть осваиваемый участок в свой обычный оборот.

Экологическая политика "Полюс Вернинское" принципиальна и последовательна. К примеру, в 2017-м, объявленном в России Годом экологии, в рамках мероприятий по сокращению отходов, подлежащих захоронению и рациональному их использованию, на предприятии реализован проект по измельчению в крошку пластиковой тары из-под реагентов. Для этих целей была приобретена специальная роторная дробилка марки HTS 600-800 F. К использованию оборудования компания подошла комплексно, серьезно повысив эффект. Дробилка производительностью 440 бочек в сутки не просто позволила снизить объем размещенных на полигоне отходов. Измельченный пластик также пустили в дело. В перспективе это может принести дополнительный доход. Специалисты не сомневаются, продукт будет востребован рынком. Получаемая в результате дробления пластиковая крошка - полиэтилен низкого давления. Этот материал устойчив к высоким температурам, ультрафиолету, воздействию кислот, щелочей и растворителей. Он мягок, гибок и хорошо поддается переработке. Используется для производства бензобаков, детских игрушек, медицинского оборудования, школьных принадлежностей, мусорных контейнеров.

Кстати, компания уже заключила договор на реализацию полученной в результате переработки отходов пластиковой крошки и в августе отгрузила первую партию на продажу.

Рециклинг отходов - важное направление экологической политики компании. И речь идет не только о пластике. Как рассказали в "Полюс Вернинское", в прошлом году на вторичную переработку было направлено 170 тонн отходов третьего класса опасности, 128 тонн - четвертого класса и 370 тонн - пятого.

Добыча золота сопряжена со значительным расходом воды и применением высокоактивных реактивов. Это налагает большую ответственность по очистке технических вод. Для снижения потребления гидроресурсов золотоизвлекательной фабрики создана система замкнутого цикла. В производстве используется оборотная вода из хвостохранилища флотации. Для ее дополнительной очистки и вовлечения в технологический процесс введен в эксплуатацию современный комплекс "Альфа-7". Теперь сброс сточных вод в окружающую среду полностью исключен.

При этом значительно снижается потребление свежей воды и уменьшается нагрузка на экосистему.

Комплекс природоохранных мероприятий у "Полюс Вернинское" запланирован и на 2018-й.

- Начинает действовать новая программа "Исследование популяционно-видового уровня биоразнообразия флоры и фауны района расположения объектов ГОКа "Вернинский". Это совместный проект специалистов "Полюса" и государственного Витимского заповедника. Результатом должна стать объективная оценка качественных и количественных характеристик совокупности растений и животных на территории размещения объектов предприятия. Предстоит оценить состояние местной биоты, степень нагрузки на окружающую среду, выявить тенденции изменений, принять адекватные управленческие решения и дополнительные меры по сохранению генофонда живой природы. Кроме того, проведем измерения морфометрических показателей, получим гидрологические характеристики и оценку состояния водоохранных зон на участках водопользования, - рассказывает директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии Ильнур Шарапов.

В нынешнем году по уже заключенным договорам с Ангаро-Байкальским территориальным управлением Росрыболовства и ООО "Байкальская рыба" компания планирует осуществить выпуск в Братское водохранилище молоди лососевых и сиговых рыб. Совокупные затраты только в 2018-м составят порядка 6,5 миллиона рублей.

Отметим, программа по возмещению ущерба водным био-логическим ресурсам и среде их обитания реализуется предприятием уже восьмой год.

Готовится к запуску и новое оборудование, которое обеспечит глубокую утилизацию отходов. Все, что нельзя переработать, будут уничтожать в специальной термической установке.

Кстати

На территории центральной промплощадки и золотоизвлекательной фабрики сотрудники "Полюс Вернинское" ежегодно высаживают саженцы хвойных, лиственных деревьев и кустарников. Это меняет облик ГОКа, дарит работникам и гостям хорошее настроение.

Главное сегодня

ЦБ назвал образ жизни молодежи угрозой для пенсионной системы
Экс-генсек НАТО: Война России с Украиной продлилась бы несколько дней
Меркель призвала Европу быть более настойчивой в меняющемся мире
Сенаторы США предложили ограничить право президента вводить пошлины
Держателей евробондов освободят от уплаты части НДФЛ