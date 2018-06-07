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07.06.2018 09:42
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Энергия из мусора

Текст: Сергей Алексеенко (академик, научный руководитель Института теплофизики СО РАН)
Российская газета - Экономика Сибири №7585 (122)
Главной мировой тенденцией в утилизации отходов стало получение из них энергии, и это сразу дает полезную экономическую составляющую.

Технологии термической обработки ТБО наиболее развиты в Японии, где таким способом утилизируют 75 процентов отходов. Но для того чтобы эффективно использовать эту энергию, нужны стимулы. Скажем, в Китае тепло и электричество, выработанное из биомассы и ТБО, оплачиваются по тарифам в два раза выше, чем ресурсы, генерируемые из традиционных видов топлива.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ
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В России в переработку идет всего четыре-пять процентов твердых бытовых отходов, но при этом применяются устаревшие технологии. В Москве работает всего три более-менее современных мусоросжигательных завода. А в Токио, для сравнения, их 21, причем рядом с ними находятся детские и спортивные учреждения - никаких признаков вредных выбросов нет.

Как бы то ни было, от сжигания мусора не уйти. В Новосибирске образуется огромное количество отходов - если направлять их на производство энергии, это будет эквивалентно десяти процентам нынешнего объема топлива, потребляемого станциями. Самые опасные отходы можно переработать только путем термической обработки.

Один из наиболее перспективных проектов в этой сфере - создание комплексных районных тепловых станций. В этом случае отходы, которые собирают на территории с населением в сто тысяч человек (сорок тысяч тонн в год), здесь же и перерабатывают для собственных нужд. При этом выбросы в атмосферу будут незначительными - как от двух КамАЗов. Если построить такой завод, скажем, в новосибирском Академгородке, он более чем на пятьдесят процентов обеспечит теплом все институты сибирского научного центра.

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