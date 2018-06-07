В сибирских регионах ввели режим ЧС

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области подписал распоряжение о введении в регионе режима ЧС. Пойти на крайнюю меру пришлось в связи с экстремально сложными условиями ведения посевной кампании. Из-за холодов и аномального переувлажнения почвы сеять пшеницу оказалось просто невозможно. В некоторых районах в мае выпали две-три месячные нормы осадков, что грозит обернуться небывалым неурожаем.

- На конец весны засеяно всего 53 процента запланированных площадей. При этом есть хозяйства и целые районы, где показатель вдвое меньше. Уже очевидно, что посевную кампанию в полном объеме они не проведут, - констатирует министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов.

На начало лета в Большеуковском районе поля засеяны на десять процентов, в Саргатском - на 23, в Горьковском, Знаменском, Тюкалинском, Муромцевском, Называевском, Усть-Ишимском и Тарском - на треть. Менее чем наполовину пашня засеяна в Полтавском и Любинском районах, на шестьдесят процентов - в Калачинском, и это рекорд по региону.

Ситуация усугубляется тем, что земледельцы уже получили средства государственной поддержки, а поскольку посевная срывается, деньги придется вернуть в казну. Без экстренных мер в этом году не обойтись.

- Введение режима чрезвычайной ситуации позволит подстраховать селян, даст им возможность документально обосновать причины срыва плана по посевным площадям и валовому сбору урожая, на выполнение которого они получили семьсот миллионов рублей, - пояснил Александр Бурков. - Тем не менее это не повод расслабляться. Самая актуальная и важная задача - правильно сориентироваться в ситуации и завершить посевную кампанию с максимальной отдачей.

Хозяйства региона пытаются минимизировать потери заменой сортов сельскохозяйственных культур на скороспелые, сокращают зерновой клин за счет увеличения площади посевов трав. А в Москаленском районе животноводческие предприятия вообще отказались от посева пшеницы в пользу ячменя и кормовых культур.

Стоит сказать, что и с заготовкой кормов в этом году тоже возникнут проблемы. Если в прежние годы в это время селяне уже начинали первую косовицу, а коровы давным-давно паслись на лугах, то сейчас клевер, люцерна и донник только взошли.

План по однолетним травам в области выполнен только на треть, по овощам - наполовину. А синоптики прогнозируют этим летом прохладные облачные дни с ветрами и осадками разной интенсивности.

В региональном минсельхозе аграриям настоятельно рекомендуют не ограничиваться пшеницей и сеять также масличные, рапс, лен, а лучшего всего сосредоточиться на животноводстве. Однако в одночасье сменить приоритеты нереально - нужны специалисты, дополнительные мощности, знания. К тому же новые проекты связаны с большим риском.

В Новосибирской области нынешний май стал одним из самых холодных и дождливых за последние годы. Аграрии констатируют: отставание по срокам сева - две недели, земля "вязкая, текучая". Из запланированных 2,4 миллиона гектаров пашни засеян один миллион. В региональном министерстве сельского хозяйства отмечают, что это самые низкие темпы за последние десять лет. В мае аграрии засеивали в сутки 31 тысячу гектаров при плановых показателях в 97 тысяч. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Искитимском, Кочковском, Чановском, Ордынском, Усть-Таркском и Татарском районах.

"Неблагоприятные погодные условия поставили под угрозу выполнение обязательств, предусмотренных соглашением на 2018 год между минсельхозом РФ и правительством региона о предоставлении мер господдержки. Во всех районах области проведены заседания территориальных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, где были приняты решения о введении режима ЧС в связи с аномальными погодными условиями в период посевной кампании", - сообщил депутатам заксобрания и. о. министра сельского хозяйства области Евгений Лещенко.

1 июня врио губернатора региона Андрей Травников объявил о введении режима ЧС в сельском хозяйстве.

"Это позволит принять дополнительные решения о господдержке, договориться с организациями о пролонгации кредитов. Таким образом мы избежим штрафных санкций за возможное неисполнение условий соглашений", - пояснил Травников.

Региональному минсельхозу в ближайшее время предстоит оценить экономические потери сельхозпроизводителей. Как сообщил Евгений Лещенко, при сохранении нынешних темпов работы общая площадь посевов в регионе может составить лишь 82 процента от плановых показателей при валовом сборе 1,8-1,9 миллиона тонн зерна.

К началу посевной кампании - 2018 сельхозпроизводителям была оказана господдержка в размере 1,8 миллиарда рублей, что на 130 миллионов больше, чем в прошлом году.

В связи с угрозой срыва посевной режим ЧС введен и в семи районах Томской области - Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Кривошеинском, Первомайском, Чаинском и Шегарском. На 5 июня там было засеяно 148,6 тысячи гектаров - 66 процентов от плана (в прошлом году - 90,2 процента).

А вчера к "режимным" регионам присоединился Алтайский край. "Обстановка непростая, чему способствовал комплекс метеорологических явлений. Это привело к переувлажнению почвы, и мы сильно отстали по севу", - заявил на выездном совещании регионального правительства врио губернатора Виктор Томенко.

Как сообщили в минсельхозе региона, посевная в крае завершена на 3,22 миллиона гектаров, отставание от прошлогодних показателей превышает один миллион гектаров. В отличие от Омской области, средства федеральной господдержки здесь распределить не успели, так что регион может избежать штрафных санкций из-за невыполнения плановых показателей.

А как у соседей?

Если аграрии Западной Сибири пострадали из-за слишком холодного и влажного мая, то Восточной Сибири грозит засуха.

В Забайкальском крае посевные работы сдерживают низкое содержание влаги в почве и пыльные бури. На конец мая яровые были посеяны менее чем на половине площадей, хотя крупные хозяйства кампанию уже завершили.

Пытаясь адаптироваться к изменяющемуся климату, аграрии пересматривают перечень возделываемых культур. В Забайкалье и Бурятии региональные министерства сельского хозяйства рекомендуют переходить на засухоустойчивые сорта кормовых трав - суданскую траву и тритикале. Уже в этом году под них отведут больше площадей, чем прежде. В минсельхозе Бурятии поясняют, что сорта и культуры, которые традиционно выращивают в местных хозяйствах, не в полной мере устойчивы к засухе, а африканская "суданка" хорошо ее переносит, набирает массу и удобна для скашивания. Да и кормовые и вкусовые качества у нее очень высокие.

В Забайкалье, где последние три года из-за засухи списывают и отдают на корм животным от тридцати до шестидесяти процентов выращенного зерна, тоже намерены сделать ставку на культуры, которые будут расти в условиях дефицита влаги.

Сами сельхозпроизводители отмечают, что хороший эффект дало бы развитие ирригации. Например, в ООО "Буян" рискнули и купили в этом году поливальную систему за семь миллионов рублей. Но позволить себе такое оборудование могут единицы. Большинство хозяйств понесло убытки и в прошлом, и в позапрошлом году, а компенсации от государства уменьшились вдвое. Поэтому денег не хватает даже на семена - Бурятия вступила в посевную при наличии лишь половины необходимого объема семенного материала.

Так что в Восточной Сибири будущий урожай ставят под вопрос не только климатические явления, но и материальные проблемы, усугубленные потерями от многолетней засухи.