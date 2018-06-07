В работе одного из крупнейших сибирских форумов "Алтай. Точки роста" принимает участие полторы тысячи человек. С 4 по 9 июня молодые управленцы будут обсуждать свои бизнес-идеи. Лучшие российские проекты получат гранты от 100 до 300 тысяч рублей (общая сумма - четыре миллиона рублей). Кроме того, жюри поощрит лучший реализованный "АТР-проект". Победитель сможет выбрать любую страну для стажировки по теме проекта. Запланирована обширная образовательная программа, включающая в себя четыре направления: "Ты - предприниматель", "Менеджмент", "Социальные технологии" и "Творчество", в рамках которых работает 26 площадок.

В Алтайском крае на прошлой неделе ушел в отставку Александр Карлин, руководивший регионом почти тринадцать лет. От врио губернатора Виктора Томенко ждут серьезных перемен и, прежде всего, прорывных проектов в экономической сфере.

- Сама жизнь выявляет новые темы, задает важные вопросы и определяет дополнительные направления, которые необходимо обсуждать, прорабатывать и выносить на площадки форума. Например, стала чрезвычайно актуальной тема цифровой экономики, - заявил Виктор Томенко на открытии "АТР".

Среди участников форума есть свои старожилы. Один из них - 32-летний Александр Иванов, глава Первомайского района Алтайского края.

- Я не был только на первом форуме, проходившем в Чарышском районе в 2009 году, - отметил он. - Работал на "АТР" в разных статусах - как организатор, эксперт, руководитель площадки. В этот раз предложил организаторам создать микроплощадку, посвященную поискам свежих, перспективных идей для Первомайского района. Некоторые люди высказывают сомнения в целесообразности проведения "АТР". Но я считаю, что такие форумы необходимы - молодые люди здесь имеют прекрасную возможность общаться, дискутировать, делиться замыслами. Нужно не только направлять их потенциал в правильное русло, но и советоваться с ними, перенимать креативные идеи, искать перспективные кадры. Я знаю предпринимателей, которые приезжают на форум для своеобразной перезагрузки - общение с молодежью помогает избавиться от некоторых стереотипов, отбросить отжившие представления, зарядиться оптимизмом. На мой взгляд, финансовые вложения в такой форум, как "АТР", могут окупить себя с лихвой.

За десять лет региональный "АТР" трансформировался из туристического фестиваля в управленческий, приобрел международный статус - сейчас на территории туристско-рекреационного комплекса "Сибирское подворье" работают представители тридцати стран.

В нынешнем году на площадках форума немало людей в зеленых и синих куртках студенческих отрядов. Для них организована "Школа командного состава". Серьезную аудиторию и авторитетных экспертов собрала площадка "Спортивного менеджмента". Здесь одной из самых актуальных стала тема "Наследие", посвященная проблемам дальнейшего использования стадионов, построенных к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Корреспондент "РГ" встретил на этой площадке олимпийскую чемпионку 2004 года в прыжках в длину, многократную чемпионку мира и Европы, члена комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяну Лебедеву, паралимпийскую чемпионку 2006 года в лыжных гонках, депутата Алтайского краевого Законодательного собрания Татьяну Ильюченко и других известных российских спортсменов.

- Я в третий раз приезжаю на "АТР", - сообщила Татьяна Лебедева. - По моим наблюдениям, форум не стал мероприятием "тусовочного" характера, когда каждый год меняется аудитория, а программа остается прежней. Есть постоянные эксперты, участники. Иными словами, форум выдержал проверку временем. Три года назад темой "АТР" было волонтерство. Сегодня добровольческое движение - огромная сила. По сути, в России добровольчество начиналось как работа на крупных спортивных турнирах - Универсиаде в Казани, Олимпиаде в Сочи. А сегодня в стране есть добровольцы-экологи, медики и социальные работники. Волонтеры проявляют себя во многих сферах.

Комментарий

Сергей Меняйло, полномочный представитель президента РФ в СФО:

- Мы должны расширять рамки "АТР", повышать его уровень. Мы решили не ограничиваться рамками молодежного управленческого форума. В этом году будет работать площадка "Свободный микрофон" - любой желающий может высказать свое мнение и представить проект общественной, творческой или социальной направленности. Вырастить управленца - не самая главная цель. Гораздо важнее создать условия, чтобы каждый участник форума мог реализовать себя. "АТР" не должен превратиться в специализированную площадку, ориентированную на какую-то часть молодежи. Он должен быть открытым для всех.