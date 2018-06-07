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07.06.2018 09:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Эльбрусе нашли заблудившихся туристов из Германии и Польши

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)

На горе Эльбрус в КБР сотрудники высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России отыскали заблудившихся в тумане туристов из Германии и Польши.

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Сообщение о том, что в районе скал Пастухова на высоте 4750 метров потеряли дорогу две незарегистрированные группы гостей из этих стран, поступило вечером 6 июня.

К спасателям за помощью обратились трое немецких туристов, которые также указали, что на горе находятся еще две группы поляков и французов.

- На поиск иностранцев отправились восемь специалистов спасотряда. Группа туристов из трех человек (все - граждане ФРГ), была обнаружена на высоте 4750 метров: спасатели спустили их на базу "Приют 11", находящейся на высоте 4200 метров. От дальнейшей помощи они отказались, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС Кабардино-Балкарии.

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Помощь спасатели смогли оказать и группе поляков. Двоих ее участников спустили до поляны Терскол. Состояние их здоровья стабильное, медицинская помощь не потребовалась.

Тем временем, по словам оперативного дежурного Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, на высоте все еще остаются два французских восходителя, которые провели на горе ночь. Поиски сейчас продолжаются. Если погода позволит, спасатели задействуют вертолет.

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