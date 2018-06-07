Следственный комитет России 7 июня утром объявил о намерении добиться в суде ареста задержанного накануне высокопоставленного чиновника из Дагестана. Речь идет о начальнике оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД Дагестана Магомеде Хизриеве.

Одновременно следствие считает необходимым отправить под арест кроме полицейского чиновника и его гражданских сообщников. Но ни одной фамилии этих граждан следствие пока не называет. Это может указывать на то, что операция не закончена и в СК пока не "выкладывают" журналистам все карты.

Напомним, Магомеда Хизриева задержали в минувший вторник в Москве. Случилось громкое задержание в одном из зданий ГУСБ МВД. Оперативники управления "К" ФСБ взяли полковника в кабинете ведомства, когда он что-то писал. Там же задержанному и объявили о том, что у него проблема - возбуждено уголовное дело.

Полковника доставили в СК по Москве. Кроме него следом были задержаны еще пять гражданских лиц, которые оказались вовлечены в "покупку" высокого кресла. Хизриева подозревают в том, что за два миллиона долларов он в минувшем году пытался получить кресло министра внутренних дел Дагестана.

Как объяснили в СК корреспонденту "РГ", не исключено, что во время следствия высокопоставленному полицейскому предъявят дополнительные обвинения за нарушения закона в прошлые годы службы.

По версии следствия, весной прошлого года Хизриев передал соучастникам часть оговоренной взятки - два миллиона долларов. Общая сумма за должность составляла 6 миллионов долларов.

В столичном СК говорят, что по делу они работали вместе с сотрудниками ФСБ и московского УЭБиПК ГУ МВД.

На самом деле расследование за последние несколько дней, с момента громкого ареста, продвинулось серьезно - прошел десяток обысков, в том числе дома и на работе у подозреваемых.

Какие действия "стоили" те самые миллионы долларов? В Следственном комитете говорят, что полковник пытался "привести в порядок" свое досье, чтобы получить реальный шанс претендовать на пост главы МВД республики. Сегодня на этой должности трудится генерал-лейтенант Абдурашид Магомедов. Но он уже достиг пенсионного возраста. Проще говоря, забрезжила вакансия. Но Хизриев точно был осведомлен, что в его досье есть компромат. Те, кто должен был "чистить" досье, сообщили об интересном предложении чекистам. Дальше вся работа шла под контролем органов.

Хизриев точно знал, что в его служебном досье есть компрометирующая информация. И решил ее удалить

Естественно, полковник был не один и его, если так можно выразиться, двигала на высокий пост некая группа граждан. Но о ней пока следствие не говорит и не разглашает подробности.

По непроверенным данным, в досье задержанного была информация не только о наградах, но и о неприятных моментах в его полицейской биографии. Так был период, когда Хизриев руководил одним из районных РОВД Махачкалы. Если верить неподтвержденной официально информации, в тот период у него были связи с незаконными формированиями. И об этом знал начальник УВД Махачкалы. Говорят, что он не только знал о компромате на подчиненного, но и не стеснялся публично об этом говорить.

В общем, все закончилось плохо - Хизриева освободили от должности, но следом начальника УВД вместе с водителем и охранниками расстреляли в центре Махачкалы. Случилось это в 2010 году. Связаны ли эти события - убийство и увольнение - между собой, пока точно неизвестно.

В СК РФ не исключают, что для дальнейшего расследования дело Хизриева передадут в центральный аппарат ведомства.