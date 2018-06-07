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07.06.2018 18:37
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Архангельские дети-инвалиды представили спектакль в Петербурге

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Дети с ограниченными возможностями здоровья одни, без профессиональных артистов, выступили со спектаклем "Сказок нет" на сцене Санкт-Петербургского театра имени Ленсовета в рамках Международного творческого фестиваля "Шаг навстречу".
Фото: Предоставлено Архангельским театром драмы Фото: Предоставлено Архангельским театром драмы
Фото: Предоставлено Архангельским театром драмы

В этом камерном спектакле юные артисты исполнили все роли. И если в премьерном показе на  родной сцене - в Архангельском театре драмы - им еще помогали взрослые актеры, то на фестивале артисты с особенностями остались один на один с публикой. Режиссер спектакля "Сказок нет" Анастас Кичик определяет жанр своей "инверсивно-инклюзивной" постановки как притчу для взрослых. В основе пьесы несколько коротких рассказов Сергея Козлова ("Черный омут", "Не смотри на меня так, Ежик", "Как Ежик и Медвежонок приснились Зайцу", "Как Ослик шил шубу" и других).

Фото: Анна Кошечко/РГ
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С самого начала "Сказок нет" разбивает стереотипные представления о том, каким должен быть детский спектакль: здесь нет веселых песен-танцев и приподнятых радостных интонаций. Наоборот - тревожная музыка, серый видеоарт, а атмосферу уюта создают разве что мягкие кресла и вязаные шарфы на персонажах.

- Я вообще не считаю, что Козлов написал сказки, - говорит Анастас Кичик. - И это вовсе не детский материал, а скорее притчи для взрослых, но дети с особенностями удивительно точно сумели с ним справиться.

Дети, участвующие в спектакле  (Алена Амахина, Сергей Заборский, Саша Боярский, Ян Кузнецов, Иван Грязнов) уже полтора года занимаются в студии при Архангельской драме. Это совместный проект театра с благотворительной организацией "Время добра".

За полтора года поставлено два спектакля на большой сцене и один - на малой. Режиссеру помогают педагоги  Иван Братушев и Михаил Кузьмин.

-  Сначала  у меня была одна забота - как всех этих артистов по-режиссерски закрыть, но постепенно кое-что начало получаться, и на мой взгляд, даже неплохо, - говорит режиссер, - а от Алены (Ежик), я вообще в восторге. Пришлось, конечно, жестко застраивать все вплоть до поворота головы, и этот рисунок много-много раз повторять. Но в итоге получилось главное - дети верят в то, что происходит на сцене, сознательно и подсознательно чувствуют все смыслы и умеют их передать публике.

Зрители принимают спектакль "Сказок нет" с поразительной чуткостью и вниманием.

Международный творческий фестиваль "Шаг навстречу" для детей с ограниченными возможностями здоровья проходит в Петербурге уже в 11-й раз. В этом году на нем впервые представлено театральное искусство.

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