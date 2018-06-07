Автобус из Пулкова продлят до центра Петербурга

В Петербурге автобус №39Э, который ранее довозил пассажиров только до станции метро "Московская", в период ЧМ-2018 будет ходить в центр города до Московского вокзала. Таким образом, впервые в Северной столице между аэропортом и крупнейшим железнодорожным вокзалом появилось прямое транспортное сообщение.

По данным ГУП "Пассажиратовтранс", которое обслуживает маршрут №39Э, автобус будет довозить пассажиров до площади Восстания.

На пути из аэропорта предусмотрены остановки на площади Победы, у станций метро "Московская" и "Парк Победы".

Перевозчик обещает вывести на линию семь дополнительных автобусов, планируется, что интервал движения составит 15-25 минут. Курсировать по продленному маршруту автобус будет с 13 июня по 16 июля.

К слову, из аэропорта ходит сейчас два автобусных маршрута. Помимо №39Э, который является экспрессом, на линии работает маршрут №39, он по-прежнему будет возить пассажиров от Пулково до "Московской".