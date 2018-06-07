Бесхозный предмет привел к закрытию семи станций петербургского метро

В Петербурге бесхозный предмет спровоцировал транспортный коллапс. Из-за него было закрыто семь станций на "синей" ветке городской подземки.

Как сообщает пресс-служба петербургского метрополитена, подозрительный объект был обнаружен на путях на станции "Удельная". Из-за этого было закрыто движение на участке от "Парнаса" до "Петроградской".

Петербуржцы, которые в момент закрытия станций, проезжали по синей ветке сообщают в соцсетях, что их просили выйти из поездов, а по громкой связи сообщали, что движение прекращается. Сейчас автобусы, которые связывают Петроградский район с северной частью города, идут переполненными. Многие петербуржцы решили дождаться открытия станций и не прогадали.

Через 40 минут движение по "синей" ветке было возобновлено, а в пресс-службе метрополитена сообщили, что опасных предметов в ходе проверки на "Удельной" не обнаружено.