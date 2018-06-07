Дети оленеводов возвращаются к родителям на летние пастбища. Все расходы по их доставке взял на себя региональный бюджет.

Дети везут с собой на каникулы все, к чему привыкли за долгую зиму в интернате, - кто дорогую сердцу куклу, а кто аж гуся! Фото: Пресс-служба правительства Республики Коми

Первый школьный борт вылетел из Воркуты. Как рассказал директор Воркутинского производственного сельскохозяйственного кооператива "Оленевод" Сергей Пасынков, в городе учатся более тридцати ребят из семей оленеводов. В Воркуте они и живут. На летние месяцы возвращаются к родителям, которые сейчас кочуют со стадами по тундре. Пятнадцать учеников доставили вертолетами в отдаленные стойбища, остальных ребят перевезли снегоходами.

Следующий город после Воркуты - Усинск. Отсюда должны вывезти около двадцати подростков, первый рейс состоится 12 июня. Ребята уже готовятся. Кстати, вместе со школьниками вертолеты доставят оленеводам провиант и другие товары. Как рассказал директор уже другого оленеводческого хозяйства Вячеслав Рочев, придется сделать два рейса.

- Путь ведь неблизкий - более 330 километров через поселок Верхнеколвинск. Родители ждут детей и посылки с продовольствием в местечке Колваты и в районе реки Море-Ю, - добавил Вячеслав Рочев.

Кстати, для семей оленеводов эта услуга ничего не стоит. Все оплачивает республиканский бюджет. А это немалые деньги. Один летный час на вертолете обходится в 139,4 тысячи рублей. Всего в 2018 году запланировано профинансировать 62,5 полетных часа - детей вывезут на каникулы, а в конце лета заберут обратно в школы. Деньги выделят и из региональной, и из федеральной казны.

В Министерстве национальной политики Республики Коми, а именно это ведомство и курирует компанию, сообщили, что в 2018 году финансирование школьных бортов удалось увеличить на 12,5 полетных часа. Дополнительные средства предусмотрены в рамках субсидии федерального бюджета.

- Это очень важное мероприятие. И оно имеет социальное значение. Во-первых, сохраняется преемственность в передаче традиций оленеводства и бережного природопользования, а во-вторых, мы адаптируем в школах детей оленеводов к современным условиям жизни, - прокомментировала министр национальной политики Республики Коми Галина Габушева.

Кстати, такая же перевозка школьников прошла в еще одном регионе Северо-Западного федерального округа - Ненецком автономном округе. Как сообщили в пресс-службе администрации НАО, первыми к родителям отправились дети из школ имени Пырерки и Ненецкой специальной (коррекционной) школы-интерната. Их доставили в Бугрино, поселок Выучейский и Усть-Кару.

Завершилась кампания перевозкой школьников в поселки Хорей-Вер, Каратайка и Варнек. Этот же вертолет доставил ребят к родителям в тундру из Хорей-Верской, Каратайской и Усть-Карской школ. Но еще около семидесяти школьников находятся в городе - они проходят итоговую аттестацию. Для них проезд домой после экзаменов также будет бесплатным. Всего в Ненецком автономном округе на каникулы в оленеводческие семьи перевезли 276 подростков. Пилоты сделали шесть рейсов.