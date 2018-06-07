Глава ЦБ предложила увеличить страховку по банковским вкладам

Глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила расширить возможности системы обязательного страхования вкладов, чтобы поддержать доверие к банкам. Это стало возможным в связи с выводом основных проблемных игроков с рынка, а значит, страховых случаев теперь будет меньше, рассчитывает она.

"Мы считаем целесообразным увеличить сумму страхового возмещения в тех ситуациях, когда вкладчик объективно не мог управлять риском, более того, в социально чувствительных ситуациях: когда получено наследство, продается или покупается квартира, получены страховые выплаты и социальные пособия, и сумма на счете скапливается свыше 1,4 миллиона рублей", - сказала Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге. Она отметила, что эти предложения проработаны с Агентством по страхованию вкладов.

Последний раз страховка по вкладам увеличивалась (вдвое) в конце 2014 года для всех категорий вкладчиков. Также Банк России рассчитывает на то, что Госдума ускорит принятие законопроекта о распространении обязательного страхования на средства малого бизнеса.

Набиуллина добавила, что АСВ предложило повысить до 10 миллионов рублей порог суммы, в пределах которых агентство не будет оспаривать снятие вклада, произошедшее перед отзывом лицензии у банка.