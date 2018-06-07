Новгородской скульптуре девушки-туристки вернули украденную туфельку

В Великом Новгороде бронзовая скульптурная композиция "Девушка-туристка" наконец обрела первоначальный облик. В мае неизвестные вандалы снова отодрали от постамента ее туфельку.

По замыслу автора скульптуры, новгородского мастера Вадима Боровых, бронзовая девушка отдыхает босиком на берегу реки Волхов, скинув туфли - именно они уже не в первый раз становятся объектами вандализма. Первый раз это случилось в 2017 году. Тогда хулиганы отодрали одну из туфель от постамента, но даже не стали забирать ее с собой, а просто бросили рядом. В этом году она пропала бесследно.

- На сей раз поиски результата не дали, - спустя месяц бронзовый элемент был отлит специалистами из Санкт-Петербурга по первоначальным формам, - сообщает пресс-служба администрации Великого Новгорода.

Как отметили в МБУ "Городское хозяйство", туфельку "закрепили на три элемента сквозным креплением к гранитной плите, обварили вокруг аргоновой сваркой для большей надежности от вандалов".