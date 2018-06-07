Первое каменное здание Мурманска стало объектом культурного наследия

Мурманские краеведы смогли выяснить, какое каменное здание в Мурманске было построено самым первым после основания города. Им оказался дом №9 на улице Траловой, который сегодня используется как склад. Согласно распоряжению комитета по культуре и искусству Мурманской области оно было признано объектом культурного наследия.

Технология строительства здания необычна - стены возведены из камня, а оконные проемы обрамлены кирпичом. Предполагается, что его построили в 1917 году английские интервенты, которыми в то время был занят Мурманск, и использовали постройку в качестве временной тюрьмы. Так ли это на самом деле, еще предстоит выяснить. Если дата возведения здания подтвердится, то оно окажется всего на один год младше Мурманска, основанного в октябре 1916 года.

Теперь зданию предстоят технический осмотр и государственная научная экспертиза, на основании которой ему должна быть присвоена определенная категория. Затем оно должно быть включено в государственный перечень объектов культурного наследия.

- Специалисты областного краеведческого музея пришли к выводу, что это здание построено до революции, но окончательный ответ на этот вопрос даст только экспертиза, - отметил Тимур Давлетшин, консультант сектора охраны культурного наследия регионального комитета по культуре и искусству. - Она же должна определить состояние здания и необходимость его ремонта. Мы надеемся, что экспертиза будет проведена до конца 2018 года.

Подобные объекты должны охраняться. Но как будет организована охрана первого каменного дома в Мурманске, пока сказать сложно. Здание принадлежит министерству обороны и эксплуатируется 701-м центром обеспечения Северного флота. Обязать собственника здания использовать его каким-либо особенным образом региональные власти не имеют права.

- Мы направили запрос в Минобороны, чтобы выяснить возможность использования здания в качестве музейного объекта, - добавил Тимур Давлетшин. - Но ответа пока нет. Копии распоряжения о постановке здания под государственную охрану и присвоении статуса выявленного объекта культурного наследия направлены собственнику и пользователю здания, а также в управление Росреестра по Мурманской области.

Справка "РГ"

Ранее считалось, что первым каменным домом в Мурманске было здание транспортного потребительского общества (ТПО), которое было построено в центре Мурманска в 1927 году и имело стеклянный купол. На ТПО возлагалось снабжение товарами железнодорожников и их семей. Согласно материалам об истории Мурманска, стройка шла очень быстро - 70 рабочих возвели здание за четыре месяца. В декабре 1941 года немецкая бомба пробила купол, крышу и межэтажные перекрытия, но не взорвалась. После войны было решено стеклянный купол не восстанавливать. С 1990 года в этом здании располагается Мурманский областной художественный музей.