Путин пообещал вернуть семью раненной в Сирии женщине

Во время "Прямой линии" с Владимиром Путиным к президенту России обратилась пациентка Военно-медицинской академии Ирина Баракат. Уже два года петербургские медики борются за восстановление здоровья женщины, потерявшей ногу и кисть руки при обстреле Алеппо самодельными бомбами, переделанными из газовых баллонов. Оперативно решить ее проблему мог только глава государства.

Когда бомба залетела в сирийскую квартиру, Ирина закрыла ее собой, спасая детей, и сама получила тяжелейшие ранения. Российские военные не бросили женщину в беде и спешно переправили ее в Петербург, несмотря на то, что она не является гражданкой России - у уроженки Одессы украинский паспорт. Врачи смогли спасти ей лишь одну ногу, зато с травмой брюшной полости им удалось справиться. Сейчас Ирина пытается вернуться к полноценной жизни, но чтобы снова начать ходить, ей нужны современные протезы. Однако главная беда в другом.

- Я уже два года не могу увидеться со своей семьей. Дело в том, что муж и дети - граждане Сирии, поэтому они не могут приехать ко мне без приглашения. А я не могу их пригласить, поскольку у меня нет российского гражданства, - посетовала женщина.

Поблагодарив медиков за отличную работу и выразив надежду, что здоровье Ирины восстановится, а ее дети знают, что мама поправляется, президент заметил:

- Я уже говорил о том, как мы должны относиться к получению гражданства нашими соотечественниками и теми, кто считают себя частью русского мира. Где бы они ни были. Это в первую очередь относится к украинцам. Но ваш случай особый, конечно. Такие люди, как вы, нуждаются в помощи и получат ее. Я попрошу Минобороны, чтобы ваших родственников доставили в Россию. Сергей Кужугетович слышит. Что же касается предоставления гражданства - это как раз в компетенции президента. Вы его получите.