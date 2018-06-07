Ученые: Потепление в Арктике затянется на десятки лет

Потепление вод арктических морей будет продолжаться еще десятки лет. По данным последних исследований, речь идет о минимальном периоде в 30-40 лет, а может быть, и полвека. Об этом сообщили участники в 18-го российско-норвежского симпозиума, который сегодня завершается в Мурманске, передает корреспондент "РГ".

- В этой оценке сходятся как норвежские ученые, так и наши, - рассказал Вячеслав Зиланов, председатель Северного Координационного Совета ассоциаций, объединений, организаций и предприятий Северного бассейна ( КС "Севрыба"), - Это означает, что на север будут продвигаться все виды рыб, которые смогут приспособиться к потеплению.

В симпозиуме принимают участие специалисты Полярного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии ПИНРО) в Мурманске, Института морских исследований в Бергене (Норвегия), представители других научных организаций и рыбопромышленных предприятий обеих стран. Впервые в Мурманск приехал директор Бергенского института профессор Сиссиль Рогне. По оценкам ученых, из-за потепления количество трески и мойвы в Баренцевом море в ближайшие два-три года могут снизиться, но через несколько лет их запасы начнут расти. Возникает вопрос, как прогнозировать состояние запасов рыбы в условиях потепления и ее миграции на север. Сегодня позиции зарубежной науки в этом отношении сильнее, чем российской.

- По морским исследованиям мы отстаем от норвежцев на два порядка, - добавил Вячеслав Зиланов. - Сегодня норвежцы используют научные суда пятого поколения, шумовые параметры которых снижены до минимума. Это позволяет оценивать запасы рыбы акустическим способом. У них шесть научно-исследовательских судов, в том числе одно - арктического исполнения, которое скоро будет введено в строй. А у нас 4 устаревших суда второго-третьего поколения, которые еле ходят. Мы что, хотим и дальше отставать?

Кроме того, если перевести норвежские кроны в рубли, то Бергенский научно-исследовательский институт Норвегии получает из бюджета на свои исследования 4,5 миллиарда рублей в год. А российский ПИНРО - около 550-600 миллионов рублей. По мнению эксперта, российская рыбохозяйственная наука нуждается в кратном повышении финансирования.