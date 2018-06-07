В центре Петербурга произошел пожар в деревянном доме

В Адмиралтейском районе Петербурга на набережной Обводного канала произошел пожар в старинном деревянном доме.

Как сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС, сигнал о возгорании по адресу набережная Обводного канала, 118, поступил на пульт дежурного в 06.24.

Двухэтажное здание XIX века, расположенное за Воскресенской церковью, было давно расселено и не использовалось. Изначально оно относилось к постройкам при Варшавском вокзале, который сейчас переоборудован под торговый центр "Варшавский экспресс".

Прибыв на место, спасатели обнаружили, что в доме загорелся строительный мусор на площади 200 квадратных метров. Потушить пожар удалось к 08.39. Сведения о пострадавших не поступали. С огнем боролись 16 пожарных при поддержке четырех спецмашин.